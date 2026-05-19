La imputación de Zapatero, en directo | Policías especializados en abrir zulos y cajas fuertes participan en los registros

Podemos afirma que el Gobierno "tiene más difícil" gobernar tras la imputación de Zapatero



La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que el Gobierno "tiene más difícil" gobernar tras la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que no obstante ha criticado, ya que considera que "la derecha le tiene muchas ganas" al exmandatario.



"La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también el Gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y el que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, creo que cada vez lo tiene más difícil", ha dicho Belarra este martes en una rueda de prensa en el Congreso.