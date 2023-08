Irene Montero demanda "cambios profundos" en la RFEF

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha vuelto a pronunciarse sobre la reiterada negativa a dimitir del presidente de la RFEF cesado por la FIFA, Luis Rubiales, tras el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso. Lo ha hecho en los micrófonos de 'Hoy por hoy', desde donde ha respondido al polémico discurso.

La integrante del Gobierno de coalición había sido una de las personas contra las que Rubiales había señalado que emprendería "acciones" tras asegurar de que estaban tratando de matarle "públicamente", junto con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra o el exdiputado morado Pablo Echenique.

En este sentido, Montero ha indicado que no le consta, de momento, ninguna denuncia por parte de Rubiales o la RFEF, peso a la afirmación de su ya expresidente del pasado viernes. "Las mujeres vamos a seguir peleando por nuestra libertad sexual", ha defendido en la Cadena SER la titular de Igualdad.

De la misma forma, Montero ha mostrado su estupefacción por el discurso de Rubiales y su repentina decisión de aferrarse al cargo criticando a Jenni Hermoso y volviendo a ponerla bajo el foco mediático. "Me sorprendió que no hubiese entendido nada de todo lo que estaba pasando ante un beso no consentido. Hizo una ostentación vergonzosa de que no había entendido nada del 'me too' y del feminismo", lamentó Montero.

Montero pide "cambios profundos" en la RFEF

Así, Montero ha esgrimido que se está viviendo una ola de cambio feminista cuyos ritmos los marcan las personas: "Las feministas estamos yendo a nivel institucional al ritmo de la sociedad. Eso no quiere decir que sigan normalizadas muchas violencias sexuales. Queda mucho por hacer. Me alegra ser ministra en un país que tiene claro esto".

"Las feministas estamos yendo a nivel institucional al ritmo de la sociedad"

Preguntada sobre la posición de los seleccionadores de fútbol masculino y femenino -Luis de la Fuente y Jorge Vilda, respectivamente- durante la asamblea y en los días posteriores en los que dejaron solo a Rubiales, Montero ha demandado "cambios profundos" en la Federación.

"La sociedad y las jugadoras están pidiendo una media ejemplar y cambios profundos. Hace mucho tiempo que se están pidiendo", ha defendido la ministra de Igualdad en funciones, al tiempo que ha indicado "qué Jenni Hermoso y otras sepan que no están solas".