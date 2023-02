Isabel Rodríguez reacciona con una cita a las palabras más controvertidas de Feijóo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha contestado con una cita de Hillary Clinton a las controvertidas palabras sobre el aborto que pronunció este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras un visita a la Casa Ronald McDonald, Feijóo fue preguntado por si considera el aborto como un derecho fundamental. Su opinión es que no, aunque para ello se justificó diciendo que no está recogido en en la Convención de Derechos Humanos.

"El aborto es una actuación y decisión de la mujer que se debe y se puede solo adoptar con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos", aseguró el presidente del Gobierno.

Feijóo insistió en que "el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo a la ley de su país y fuera de esa ley no puede producirse tanto en España como en el resto del mundo".

Además, se mostró contrario a que las menores puedan abortar sin el consentimiento de los padres o en que el Gobierno regule la objeción de conciencia de los médicos porque "tiene que ser un derecho suyo".

"Tampoco estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del embarazo", apostilló.

Rodríguez ha reaccionado a estas palabras y ha contestado recordando la frase que pronunció en 1995 la política estadounidense Hillary Clinton: "Los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos".