Israel impide la entrada a Jaume Collboni en su viaje a Oriente Próximo
El alcalde debía llegar este viernes al país hebreo, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación del permiso.
Israel ha denegado la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el que iba a ser su primer viaje oficial como primer edil a Próximo Oriente.
Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, el alcalde debía llegar este viernes al país hebreo, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación del permiso.
La delegación del gobierno municipal encabezada por Collboni la integraban también técnicos del consistorio y un grupo de periodistas, y había sido autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Tras la negativa de Israel, finalmente Collboni no viajará y se quedará en Barcelona, explican las mismas fuentes.