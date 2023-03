Ismael Serrano hace una observación tras las palabras de Sabina sobre que ya no es tan de izquierdas

El músico Isamel Serrano se ha pronunciado sobre la polémica que se originó hace unos meses cuando Joquín Sabina admitió que ya no es tan de izquierdas como antes.

En una entrevista en El Mundo, Serrano asegura que ahora "han salido todos los muchachos de derechas que están exultantes porque han interpretado unas palabras de Sabina que es de los suyos".

"O sea, Sabina es un tipo de izquierdas y tiene muchos seguidores que son de derechas y no pasa nada y eso está bien. Y yo no voy a dejar de escuchar a Sabina porque haya dicho cosas con las que no estoy de acuerdo", ha señalado.

Todo ello después de que Sabina asegurase: "Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos".

"Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI", añadió.

A esas palabras respondió también Miguel Ríos, quien afirmó: "No sé quién dijo, se atribuye a mucha gente, a Churchill y a todo el mundo, eso de 'si con 20 años no eres comunista es que no tienes corazón y si a los 40 lo eres es que no tienes cabeza'. Es que a los 40 antes se era viejo (ríe). Bueno, que no. Eso es un pensamiento muy burgués, de persona instalada".

"Tú dile a un tío que lleva toda la vida poniendo ladrillos en una obra, de los 20 a los 60, que se vuelva burgués. ¿Cómo va a dejar de ser comunista?", preguntó Ríos, quien señaló que, en su opinión, "hay que ser comunista siempre, hasta la vejez", "toda la vida".

"Comunista en el sentido de reparto de riqueza, en el sentido humano de la comunidad, no en el sentido de Stalin ni de la Unión Soviética, claro. Comunista en sentido filosófico de reparto de cosas. O sea, es que yo… veo a la gente sufrir y me conmuevo. Me da un vuelco", aclaró.