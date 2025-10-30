Juana Rivas centra su declaración en el presunto maltrato de Francesco Arcuri: pide que "se acabe el circo" y esuchen a su hijo pequeño

Juana Rivas atendiendo a los medios antes de declarar por la presunta sustracción de su hijo menor ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.

Juana Rivas ha comparecido este jueves ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada como investigada por un posible delito de sustracción internacional de menores, el mismo por el que fue condenada en 2018 y posteriormente indultada por el Gobierno. La causa se abrió tras la denuncia de su expareja, Francesco Arcuri, quien alegó que su hijo menor, Daniel, no regresó a Italia en el plazo fijado por la justicia tras pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena (Granada).

Rivas ha llegado a los juzgados de La Caleta poco antes de las 10:00 horas, rodeada de periodistas y acompañada por su abogado, Carlos Aránguez. A su entrada, aseguró sentirse "tranquila" ante el proceso judicial. Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de una hora, ha respondido únicamente a las preguntas de su defensa, centrada en demostrar que el menor sufre malos tratos por parte del padre.

Para ello, ha presentado "múltiples pruebas que existen de presuntos malos tratos", como "fotografías, partes médicos y múltiples audios", con el objetivo de demostrar que no hubo intención de vulnerar los derechos del padre, sino de "proteger a un niño de once años".

Rivas promete no rendirse: "No tengo otra que participar, luchar siempre"

A la salida del juzgado Rivas se ha mostrado visiblemente emocionada y ha asegurado que tanto ella como su entorno están "rotos" por un proceso que, según su equipo jurídico, la devuelve a la "casilla de salida". En este sentido, ha pedido "ayuda para acabar con este circo" y que esuchen a su hijo, de once años. "Yo no tengo otra que participar, luchar siempre", ha añadido, afirmando que no se rendirá.

Por su parte, Aránguez ha denunciado que "Juana y Daniel todavía están atrapados en un laberinto jurídico que dura ya casi una década" y ha recordado que Arcuri está actualmente "sentado en un banquillo acusado por el fiscal de maltratar a sus hijos" en Italia. También ha criticado que el menor, principal testigo en ese proceso, "tenga que acudir al juicio de la mano de su presunto agresor y viviendo en su casa",

El letrado de Juana Rivas ha interpretado como un error de Arcuri la denuncia por sustracción de menores y se ha mostrado convencido de que servirá para que la justicia española revise el "acervo probatorio" por el que ya lo investigan en Italia.

"Ya han escuchado una vez a Daniel y lo han creído", ha recordado Aránguez, que ha confiado en que también se escuche a la madre. "Las pruebas nos permiten decir categóricamente que es un maltratador", ha subrayado el letrado.

La defensa de Arcuri afirma que "el niño está magnífico"

Por su parte, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha insistido en que el juzgado investiga exclusivamente si hubo sustracción de menores y por qué el niño no fue entregado hasta el 25 de julio. "Ellos mismos reconocen que han incumplido la resolución", ha señalado, afirmando que "el niño está magnífico" viviendo con su padre en Cagliari.

"Es que los malos tratos ya están dilucidados por la sentencia de custodia. Aquí se habla de si ha incumplido o no esa sentencia. Aquí lo que se investiga es por qué el 18 de febrero no entregó a su hijo, y lo que haya pasado antes es indiferente, porque está estudiado en la sentencia que incumple", ha expuesto Zambrano.

Aun así, la defensa de Rivas ha anunciado que solicitará el archivo de la causa este viernes. De ser condenada, la medida podría afectar al indulto parcial que le fue concedido en 2021, condicionado a no reincidir en el mismo delito durante cuatro años.