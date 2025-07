Juana Rivas entrega a su hijo menor a Francesco Arcuri: están camino de Italia

Juana Rivas ha entregado este viernes a su hijo menor a Francesco Arcuri, el padre, con quien está ya camino de Italia. Según se ha sabido, ambos viajan desde Granada a Madrid, desde donde saldrán en avión con dirección Cagliari y de allí a Carloforte (Cerdeña). El intercambio se ha producido en un contexto muy diferente al que se intentó este martes, en absoluta privacidad, tal y como pidió el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada.

Juana Rivas llegó al lugar acordado para la entrega del niño, de 11 años, en un vehículo privado poco después de las 9.00 horas, y lo abandonó de la misma forma, solo junto a su letrado, pasadas las 11.00 horas. Arcuri hizo propio a las 12.15 horas en compañía de su hijo y su abogado, escoltados por la Policía.

El Juzgado pidió la participación exclusiva de los dos progenitores para impedir lo que sucedió el pasado martes. En esta ocasión, no ha podido participar siquiera el hermano mayor, residente en España. Para el primer contacto del niño con el padre, según ha podido saber Europa Press, ha habido ayuda psicológica especializada.

Desde el martes, tanto Juana Rivas como sus dos hijos han intentado por todos los medios posibles que el pequeño no tuviera que regresar con su padre. "Me va a matar si vuelvo", advirtió el hermano menor el martes. Esta mañana, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, implicada a fondo en el caso, denunció en una entrevista en la Cadena SER que "parece que no se ha tratado al niño como una persona con una entidad propia".

Este jueves, el hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri denunció a su padre por atentado contra la integridad moral y coacciones contra su hermano pequeño. Según su acusación, el padre instó a la psicólogca que le acompañó el maartes a presionar al menor y "doblegar su voluntad" con el objetivo de que accediera a marcharse a Italia.

Al mismo tiempo, el jueves se supo también que la Audiencia de Granada investigaría a Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores al entender que puede haber incumplido la orden dictada por un tribunal italiano el pasado mes de febrero para que el menor volviese con su padre. Por su parte, Arcuri está pendiente de un juicio en Italia el próximo mes de septiembre, acusado por la Fiscalía italiana de maltrato infantil.

"No nos rendiremos jamás"

El equipo jurídico de Juana Rivas, ha manifestado tras la entrega que no se rendirán "jamás" y que ahora seguirán luchando en Italia, donde ya tienen recurrida la custodia. Allí, pedirán además medidas de protección. Así lo han manifestado en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia EFE. "Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo", ha expresado el equipo jurídico con relación al juicio pendiente que tiene Francesco Arcuri.

"Con el tiempo, Daniel podrá relatar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, al igual que lo hizo su hermano Gabriel cuando alcanzó la mayoría de edad", concluye el comunicado.