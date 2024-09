Junqueras se compromete a "rescatar" ERC junto a Elisenda Alamany como secretaria general

El candidato a la presidencia de ERC Oriol Junqueras se ha comprometido a "rescatar" el partido, con Elisenda Alamany de número dos, entre duras críticas al sector de la secretaria general Marta Rovira por "traicionar" los principios de la formación mediante la "estructura B".

Así lo ha destacado en el acto de presentación este sábado en el Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat (Barcelona) de "Militància Decidim", la candidatura que encabeza Junqueras para recuperar el liderazgo de ERC, donde también han participado figuras como el dirigente Raül Romeva o la eurodiputada Diana Riba.

El que fuera presidente de ERC hasta hace unos meses se ha comprometido a "salvar y rescatar" el partido tras la "vergüenza" que ha afirmado sentir por la existencia de "órganos paralelos" ajenos a los oficiales de la propia formación, en referencia a la estructura B del partido que sirvió para organizar campañas de falsa bandera, como la de los carteles del Alzhéimer contra los hermanos Ernest y Pasqual Maragall.

En la presentación de su campaña, el candidato a la presidencia de ERC ha anunicado que Elisenda Alamany, que actualmente es la líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, será su secretaria general, en un acto donde han asistido alrededor de 1.300 personas, según los organizadores.

Durante su discurso, ha subrayado que su proyecto "nace de las bases" y que tiene como voluntad "salvar y rescatar" a ERC, "para ponerlo otra vez al servicio del país", y se ha comprometido a "no dejarse dar lecciones por aquellos que nunca han ido a colgar carteles ni a descolgarlos".

En su intervención, ha pedido "un perdón sincero" a los afiliados republicanos, tras asegurar que en la campaña de las elecciones catalanas de diciembre de 2017, las posteriores a la aplicación del 155, "no se supo poner suficientemente en valor el 1-O, el 3-O".

"Quien tenía la oportunidad, la responsabilidad, quien tenía el deber, prefirió dedicarse a otras cosas, prefirió comunicar otras cosas", ha lamentado.

Acto seguido, ha arremetido contra la creación de un "grupo B" que tomó decisiones políticas de forma extraoficial, que funcionaba "no solo al margen de la presidencia del partido, sino al margen de la Ejecutiva Nacional y del Consejo Nacional".

"Quien se atrevió a hacer esto, traicionó nuestros principios", ha exclamado el candidato republicano, tras mencionar campañas como la de un muñeco que emulaba ser el propio Oriol Junqueras colgado de un puente junto a un mensaje donde se leía "púdrete en la cárcel", o el envío de mariachis a la sede de JxCat.

Además, ha manifestado que la situación que vive la formación en la actualidad tras este tipo de prácticas no la merece "la inmensa mayoría de militantes de ERC": "Sé que la mayoría de vosotros estáis indignados, es un sentimiento legítimo, tenéis toda la razón del mundo".

Junqueras no solo se ha comprometido "a hacer limpieza", sino a "coser y recoser" el partido, "con hilo y aguja y con tantas máquinas de coser como haga falta".

"No desfalleceremos en este objetivo, pero quiero pediros un favor, quiero haceros un ruego, quiero que nos comprometamos a que no coseremos ninguna herida que previamente no hayamos limpiado", ha subrayado. Sobre esta cuestión, ha añadido: "Nadie tiene derecho a pedirnos que hagamos ver que todo aquello que nos ha avergonzado no ha pasado".

El candidato a la presidencia de ERC ha llamado a "empoderar a toda la militancia, dignificando los órganos de decisión, el Consejo Nacional y la Ejecutiva Nacional del partido, y acabar con todos los órganos paralelos" que han desembocado en la situación actual.

Por su parte, Alamany ha incidido en que "volverá a ser la hora de ERC", a la vez que ha animado al partido a liderar "el discurso nacional de este país".

"No estamos donde querríamos, ya lo sabemos, pero cuando hay un retroceso no sirve de nada hacerse mala sangre. Lo que tenemos que hacer es prepararnos políticamente, organizativamente para estar más fuertes: que se renueve la estrategia, la fuerza y el liderazgo fuerte, abierto y ganador", ha indicado.