La Junta andaluza admite que la Comisión Europea cree que su ley sobre Doñana "no va en la línea adecuada"

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha admitido este lunes que el comisario de la Unión Europea, Virginius Sinkevicius, se mostró desfavorable a su proposición de ley sobre la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy en la Cadena SER, horas después del encuentro mantenido el representante de la Comisión Europea, el dirigente ha reconocido también que en Bruselas existe preocupación "por el cumplimiento que España está haciendo de las obligaciones que se derivan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE)", que obliga a proteger la zona, y que la proposición de ley presentada por PP y Vox "no va en la línea adecuada".

Fernández-Pacheco ha matizado que dichos avisos del comisario se produjeron antes de que la Junta diera su versión sobre la norma que pretende aprobar en los próximos meses y que Bruselas "valorará" dichos argumentos. "A mí me parece lo razonable. Es la primera vez que la Junta ha tenido la oportunidad de expresar a la comisión cuál es nuestra posición. Algo que no podemos hacer con el gobierno de nuestro país", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez no haya abierto ningún tipo de vía de comunicación. "El diálogo ya no forma parte de la hoja de ruta del Gobierno en lo que tiene que ver con las relaciones con Andalucía", según ha apuntado Fernández-Pacheco, quien ha recalcado que lo "razonable" sería que el Ejecutivo nacional se sentara a dialogar con la Junta.

Además, el titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha subrayado que la proposición aún no está aprobada y que se ha abierto el turno de debate y negociaciones "con todos los agentes sociales y con todos los afectados" para revisar la norma. "Estamos abiertos a modificaciones. A mí me gustaría poder sentarme con el secretario de Estado de Medio Ambiente y con la ministra Ribera y contrastar ideas. Eso es lo razonable en democracia. Lo que no tiene sentido es que por parte del gobierno sólo hayamos escuchado insultos y una superioridad con respecto a Andalucía que me parece intolerable. No entiendo que la señora Ribera no quiera sentarse con nosotros", ha señalado.

La proposición de Ley de PP y Vox presentada por Vox supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura, encaminado a propiciar que terrenos próximos a Doñana que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental. Ambas fuerzas apuntan ahora que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".