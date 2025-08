Justicia pide a las asociaciones de jueces el listado de huelguistas para restar su sueldo

El Ministerio de Justicia ha instado a las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de las tres jornadas de paro en protesta por las reformas judiciales del Gobierno a trasladar el listado "verificado y autorizado" de quienes secundaron la huelga para proceder a la deducción de su salario.

Justicia responde así a las asociaciones que convocaron la huelga, después de que éstas calificaran de "burdo ejercicio de propaganda y manipulación" el dato ofrecido por el Ministerio, según el cual sólo 29 personas habrían comunicado oficialmente su participación en los paros.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha enviado una carta a las cinco asociaciones que convocaron la huelga: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En ella, les pide que, si como responsables de la convocatoria y gestión de la huelga, tienen un listado "verificado y autorizado" de jueces y fiscales que la hayan secundado, lo envíen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) o al propio Ministerio "a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario".

Estas asociaciones denunciaron que el Ministerio de Justicia no había detraído aún los haberes correspondientes a los días no trabajados y advertían de que eludir esa obligación podría tener "consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos".

Recordaron que en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente.

En su misiva, Olmedo expresa la preocupación del Ministerio "por hacer una adecuada gestión del dinero público" y recuerda que en la anterior huelga de 2018 tanto el CGPJ como la FGE remitieron a Justicia los listados de las personas que se habían adherido a la misma "practicándose acto seguido la correspondiente detracción de haberes".

En esta ocasión -detalla Olmedo- se solicitó formalmente tanto al CGPJ como a la FGE que dieran esta información a Justicia, mientras que se reclamó a las gerencias territoriales del Ministerio si habían recibido alguna comunicación directa de los participantes.

"Como resultado de estas gestiones, hemos obtenido los datos de seguimiento que han sido difundidos públicamente", consistentes en un juez que afirmó haber hecho uso de su derecho de huelga, otro juez que afirmó sumarse a la huelga pero informó de que estaba realizando servicios mínimos, y 28 fiscales, de los cuales 19 la secundaron 3 días, uno la secundó dos días y 8 lo hicieron un día.

El secretario de Estado de Justicia recuerda que el Ministerio es el órgano pagador, pero no el empleador, por lo que, al no tener poder de dirección sobre ellos, "no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días".

Así, asegura que sólo pueden obtener esta información de las comunicaciones realizadas formalmente por el CGPJ y la FGE y a las que quieran realizar voluntariamente jueces o fiscales a las gerencias territoriales.