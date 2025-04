La ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid desata el enfrentamiento entre Óscar Puente y Ayuso

La Línea 3 de Metro de Madrid ha acogido una nueva oleada de críticas después de que la inauguración de la conexión de la estación de Villaverde Alto, en Madrid, con la estación de El Casar, en Getafe, se retrasase. Según el ministerio de Trasportes, Óscar Puente, esta presentación se ha retrasado debido a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido reconocer que "la financiación de las obras es del Gobierno de España".

"Esta ampliación de la línea a 3 se ha llevado a cabo por la Comunidad de Madrid, pero, ¿sabéis quién la financiaba? Habéis acertado, el malvado Pedro Sánchez a través del ministerio de Trasportes", ha asegurado Puente a través de X. En un hilo de la red social, el ministro ha afirmado que Ayuso "preparaba una inauguración a su mayor gloria, soslayando al Gobierno de España, que es quien financia la obra, y además con los fondos de recuperación que Pedro Sánchez peleó en Europa y que el PP y ella misma intentó boicotear".

Las críticas no han cesado por el hecho de que el ministerio de Trasportes financiara el proyecto de la ampliación de la Línea 3 de Metro, sino porque según Puente, la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere compartir escenario con él. "Si no ha habido inauguración de la ampliación es porque Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia, y porque no quiere un acto conjunto conmigo en el que yo pueda tener voz", ha asegurado por la red social.

El ministro, además, ha señalado que comunicó -a través de su jefa de protocolo- a las autoridades competentes del gobierno autonómico de que asistiría a la presentación de la ampliación de la línea 3 y que "tomaría la palabra". El resultado ha sido mostrado a través de una captura de pantalla donde se explica que el acto ha sido retrasado. Los conflictos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España perduran donde Puente y Ayudo son dos de sus protagonistas.