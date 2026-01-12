La Audiencia Nacional archiva la causa del apagón al descartar que se tratara de un "sabotaje terrorista"

Imagen de varios edificios de Barcelona a oscuras a causa del apagón que golpeó a España en abril de 2025

El apagón nacional que tuvo lugar el pasado 28 de abril y que dejó en la penumbra a España entera no se trató de un "sabotaje terrorista" según la Audiencia Nacional (AN), que ha archivado la investigación al no ver ni "un mínimo indicio" de que lo ocurrido tuviese que ver con esta causa.

Así, el juez de la juez de la AN, José Luis Calama, ha decidido archivar la causa tras analizar todos los informes técnicos solicitados y al descartar "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".

Asimismo, el documento señala que el Centro Criptológico Nacional "no ha aportado ningún dato o elemento que haga variar las conclusiones alcanzadas en el informe" en el "que se ponía en conocimiento la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque, así como que no se encuentran indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas".

Por otra parte, la resolución también detalla que el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) apunta a esta misma conclusión, al no señalar detectar ningún indicio que apunte a una acción cibernética dañina. Por todo esto, se descarta la posibilidad de un ciberataque de grupo de cibercrimen o grupos terroristas.

El último protagonista en escena, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también publicó un auto en esta línea, en el que sostenía que tras estudiar ocho informes, no detectaron "ningún tipo de acción potencialmente dañina de carácter cibernético" que afectara de manera directa o indirecta a los centros de control auditados.

Así, el juez Calama alude al informe emitido por la Comisaría General de Información, que tras analizar las 8.028 grabaciones y 1.296 correos proporcionados por Red Eléctrica, entre las 00:00 del 18 de abril y las 00:00 del 30 del mismo mes, en ningún audio o correo se hace ninguna referencia a un ciberataque.

Tras conocerse esta conclusión, la pregunta que vuelve a asaltar la cabeza a todos los españoles es la misma: ¿qué provocó entonces el apagón? Según los informes y análisis llevados a cabo, la conclusión es la misma que se lleva señalando desde hace meses: hubo un control de tensión insuficiente debido a que el día anterior al incidente, el operador del sistema programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28 de acuerdo con su consigna, siendo el número final de centrales acopladas el más bajo desde el inicio de año.

Y, por otro lado, a que varias de las centrales capaces de regular la tensión no respondieron adecuadamente a las consignas del Operador del Sistema para reducirla, e incluso alguna produjo energía reactiva, contribuyendo así a incrementar el problema.

Por todo esto, concluyen que "faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder", señala.