La Audiencia Nacional investigará por separado los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo tras la petición del Supremo

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico -que ascendían a 95.000 euros- realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

Esta petición por parte del alto tribunal se produjo mediante un escrito con el fin de conocer el origen y motivo del dinero recibido en efectivo por el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. Todo ello tras la declaración del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la trabajadora del partido, Celia Rodríguez.

Según ambos, ese pago se efectuó a través de procedimientos legales en base a las liquidaciones de gastos por comidas y desplazamientos y negando en todo momento -al igual que la versión del PSOE- la existencia de una caja b en el partido.

La declaración de los dos trabajadores socialistas se produjo tras la citación por parte del Supremo después de un informe de la UCO en el que se apuntaba a una "falta de concordancia" entre la documentación que presentó el PSOE al Supremo y las conversaciones entre Koldo García y su exmujer.

En esas conversaciones privadas, tanto García como su mujer hablaban de "sobres en la sede del PSOE" en Ferraz, algo que levantó las sospechas por parte del TS. Por todo esto, el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, consideró que las declaraciones tanto de Moreno como de Rodríguez no despejan las dudas sobre "quién es la persona y cuál es el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas".

