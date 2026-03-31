La carta que Consumo envió a 13 grandes caseros con más de 100.000 viviendas incluye un modelo para pedir la prórroga

La carta que este lunes envió el Ministerio de Consumo a trece grandes caseros para reclamar la aplicación de la prórroga de los alquileres en las más de 100.000 viviendas que poseen incluye además como anexo un modelo con sello gubernamental para que los inquilinos puedan solicitar la medida, tal y como ha podido comprobar El HuffPost.

En la carta, que el director general de Consumo envió a estos grandes tenedores, el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy recuerda a los caseros que las medidas aprobadas, tanto la prórroga como la limitación de la actualización de la renta al 2%, son "de obligado cumplimiento en relación con todos los contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma", es decir, el 22 de marzo.

En este contexto, desde la Dirección General de Consumo han solicitado "la máxima diligencia" de cada uno de los grandes rentistas "para asegurar la correcta aplicación de las medidas". Asimismo, y para facilitarles la labor, adjuntan en la carta un "modelo de solicitud que pueden enviar a los arrendatarios con los que hayan formalizado contratos de arrendamiento de vivienda habitual, o hayan intermediado a tal efecto, en aras de que, si lo desean, puedan ejercer" sus derechos.

A continuación, la carta que ha enviado el Ministerio de Consumo.

"Campaña para meter miedo"

Este martes, además, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha querido desmontar en redes sociales "algunos bulos" que se han generado en cuanto a la prórroga de los alquileres. Según Bustinduy, "los lobbies inmobiliarios han montado una campaña para meter miedo" e "intentar disuadir" a la gente que quiere adherirse a la medida.

En concreto, el ministro ha respondido a tres de las "mentiras" que más se han extendido: