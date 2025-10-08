La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como perjudicada en el caso Begoña Gómez tras considerar que la actuación de la mujer del presidente del Gobierno pudo haberle "causado un perjuicio económico".

El letrado de la UCM ha defendido, tal y como recoge Europa Press, que se ha tomado esta decisión "para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la Administración universitaria".

Además, desde la institución educativa han pedido al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé "traslado de todas las actuaciones", según recoge la misma agencia.

La universidad se ha pronunciado así después de que el juez Peinado declarase que se debía declarar a la Complutense como "perjudicada" en la causa de apropiación indebida, "en concreto de un supuesto software, cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM".

