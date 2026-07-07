Antonio Maestre desvela por qué Abascal está distanciándose de Trump: "Hay que seguir muy bien las 'facha wars'"

Santiago Abascal parece haber puesto tierra de por medio respecto a Donald Trump. Sobre esta cuestión se ha pronunciado Antonio Maestre en Al rojo vivo. Para el periodista y escritor, el líder de Vox está rebajando su discurso tras años de "servilismo" hacia el presidente de Estados Unidos.

"Yo no lo calificaría de tan rotundo. Diría que el vasallo tiene dolor en el cuello, nada más, porque durante muchísimo tiempo ha dejado en evidencia su servilismo ante todos los desprecios de Donald Trump a sus socios", ha afirmado Maestre.

Para el periodista, Abascal ha llegado a un punto en el que necesita rebajar esa imagen de subordinación: "Quizás tiene que empezar a modular su posición para no quedar como el más servil dentro de los serviles".

Al hilo de esto, ha recordado el desencuentro entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha sido muy comentado a nivel internacional. No obstante, para Maestre esto no explica por sí solo el cambio de tono del líder de Vox.

La clave está en Venezuela

El colaborador de Al rojo vivo ha destacado la importancia de la política de Trump hacia Venezuela. Según ha explicado, la clave está en el acercamiento de la Administración estadounidense a Delcy Rodríguez y el trato que han dado a María Corina Machado.

Machado es una de las principales aliadas internacionales de Abascal, y el desprecio de Trump hacia la líder venezolana están generando tensiones dentro del espacio de la derecha radical.

"Está influyendo muchísimo la posición de Trump en Venezuela y los desprecios continuos a María Corina Machado", ha afirmado. Para Maestre, si se quieren entender bien los desencuentros entre los distintos sectores de la derecha radical "hay que seguir muy bien las 'facha wars', esas guerras de la extrema derecha".

"El factor Venezuela y el factor María Corina Machado son mucho más relevantes que cualquier otra circunstancia", ha sentenciado Maestre para dejar muy claro a qué se debe el distanciamiento de Abascal respecto a Trump.