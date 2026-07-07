Hugo Subtil, investigador en Zúrich, sobre los pueblos que pierden su último bar: "La gente lo vive como una señal de quedarse atrás, de un lugar que se vacía"

Las negociaciones entre EEUU e Irán permitieron reabrir (de aquella manera) el estrecho de Ormuz a mediados de junio, el petróleo procedente del Golfo Pérsico vuelve a fluir. Pero hay otros aspectos que continúan escaseando en el planeta. Bloomberg acaba de alertar en un extenso reportaje de que en EEUU, por ejemplo, lo que escasea ahora es la diversión. Y tiene cifras para demostrarlo.

El medio de comunicación financiero abunda en que en los últimos 20 años EEUU ha visto cómo se cerraban miles de bares, discotecas, cines, boleras e incluso campos de golf mientras su población sigue creciendo. Pese a los tópicos que sufren, los jóvenes de la generación Z quieren viajar e ir a conciertos, pero divertirse es algo cada vez más prohibitivo en el país.

Para demostrarlo, Bloomberg aúna un sinfín de cifras pero también cita a expertos. Uno de ellos es Hugo Subtil, investigador posdoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Surich, así como investigador asociado del Centro ETH IA. Este doctor en Economía interviene en el reportaje sobre la escasez de la diversión proponiendo una tesis que lleva siendo viral ya unos cuantos meses.

"Una menor oferta de diversión presencial también supone la pérdida de uno de los pocos espacios de socialización que reúne a personas que de otro modo no se encontrarían", advierte en declaraciones al citado medio. Y eso es gasolina, valga la ironía, para la extrema derecha. "Cuando desaparece el último lugar de reunión en un pueblo la gente lo ve como una señal de abandono, de que vacían el lugar", abunda.

Por qué el cierre de bares explica el auge de la ultraderecha

Hugo Subtil publicó este año un paper académico. "Apostar solo: el cierre de los bares PMU y los votos a la extrema derecha en Francia". Los bares PMU son los establecimientos del país vecino en los que además de tomar algo se pueden ver deportes, como hípica o el fútbol, e incluso apostar. Son una variante de los bar-tabac también franceses, establecimientos donde la gente se reúne sin un fin en concreto: tomar algo, desayunar, leer el periódico, pasar el rato.

Estos bares PMU o bar-tabac serían análogos a los clásicos bares de pueblo o de barrio e incluso a los hogares del pensionista en España: espacios para la socialización en el que el de la hostelería es solo el pretexto. Al final se pasan las horas con el café, pero también con la partida de dominó o con las tertulias. Un elemento esencial para la cohesión de muchos territorios... que en Francia se está perdiendo.

En su análisis, Hugo Subtil cruza el cierre de 18.000 de estos bar-tabac en Francia entre los años 2002 y 2022 con los resultados electorales de este período. Su investigación concluye que el impacto no es inmediato, pero sí acumulativo: el voto a la Reagrupación Nacional de Marine le Pen crece con el paso de los años y este efecto se multiplica hasta por tres en los pueblos del campo francés.

Subtil enfatiza que "cuando los lugares de encuentro desaparecen, algunos partidos están mejor preparados que otros para ofrecer una interpretación coherente de esa transformación" y que "cuando ya no hay un lugar donde hablar, la política se convierte en un cara a cara entre el individuo aislado los grandes relatos mediáticos". En ese cara a cara, "los discursos con respuestas simples tienen ventaja estructural".