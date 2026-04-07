Los sindicatos de inquilinas convocan una primera huelga de alquileres contra la inmobiliaria Alquiler Seguro

Cuando en el canal 24 horas de RTVE preguntaron en octubre de 2024 al presidente de Alquiler Seguro si su empresa podría hacer frente a un impago masivo de sus inquilinos, Antonio Carroza no supo qué contestar. Dijo que se trataba de un tema de "política ficción". Casi dos años después, este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que quiere convertir la fábula en realidad e iniciará una campaña para poner en marcha una huelga de alquileres contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que acusan de "sostener prácticas sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad".

Como primer paso, desde la Confederación comenzarán a recorrer las casi 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en todo el territorio estatal "para informar y organizar a las familias". "No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda", han informado en un comunicado.

Según los diferentes sindicatos de inquilinas, "el modelo de negocio de Alquiler Seguro no podrá soportar una huelga de estas características". La empresa, que ejerce de intermediaria con los propietarios de las viviendas que gestiona, promete a los caseros que hará frente a cualquier impago por parte de los inquilinos, por lo que, si la huelga tiene éxito, "no podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen". "Es un modelo que se sostiene sobre el abuso y la desinformación, y que colapsa cuando las inquilinas se organizan", han señalado desde la Confederación.

Infracciones "muy graves"

La batalla entre los diferentes sindicatos de inquilinas y la empresa Alquiler Seguro viene de lejos. Desde la Confederación citan el origen del conflicto en el 1 de febrero de 2024, "cuando el Sindicato de Inquilinas de Madrid presentó una demanda en los tribunales y seguidamente presentó una denuncia ante la Dirección General de Consumo por prácticas como el cobro ilegal de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas o la vulneración del derecho de desistimiento". Aquella denuncia llevó al Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, a proponer una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria por una serie de "prácticas ilegales".

En estos momentos, el Sindicato mantiene todavía una demanda judicial contra la empresa. El juicio, sin embargo, no comenzará hasta al menos febrero de 2028, "lo que evidencia la incapacidad de la justicia para responder a la emergencia habitacional".

Aunque la principal reclamación de la Confederación pasa por recuperar "el dinero estafado", la huelga busca también "combatir el aumento de precio por acceder a una vivienda". "Cada cinco o siete años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000 euros para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo", han denunciado.