La dimisión de Mazón, en un minuto; por Alán Barroso
"Vaya papelón el de Feijóo. No solo no ha conseguido que Mazón haga una salida decente si no que ha puesto todo el poder de decisión en las manos de Abascal".
Carlos Mazón ha dimitido. Pero ha dimitido tarde, mal, insultando a las víctimas y sin convocar elecciones. Ha esperado un año entero para hacerlo, porque ahora ya puede cobrar un sueldo de 86.000 euros al año como expresidente de la Generalitat que si hubiese dimitido el año pasado cuando tocaba, no lo habría cobrado.
Ahora van a decir de que Feijóo ha obligado a Mazón a apartarse cuando lleva un año entero abrazándole en público y aplaudiéndole mientras el miserable lanzaba besos. Y las víctimas manifestándose cada mes en las calles. Unas víctimas de las que no se ha acordado hasta casi la mitad del discurso. Y que han sido las que de verdad han conseguido echarlo. No Feijóo, que ha sido cómplice durante todo este tiempo.
Tampoco explicado nada del Ventorro ni de cómo estuvo horas desaparecido mientras cientos morían. Y tampoco convoca elecciones. En lugar de permitir que sean los ciudadanos quienes elijan el nuevo gobierno, ha dicho que Vox con sus votos en las cortes sean los que elijan. Vaya papelón de Feijóo. No solo no ha conseguido que Mazón haga una salida decente si no que ha puesto todo el poder de decisión en las manos de Abascal. Qué cosa más ridícula. Que salida más indigna. Y que falta de respeto a las víctimas.