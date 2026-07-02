Los meteorólogos explican la diferencia entre "domo" y "ola" de calor: "Una es causa de la otra"

La ola de calor podría terminar mañana, pero hoy será otro día de altas temperaturas

Las temperaturas continúan subiendo en toda España y muchos ya no saben si se trata de una nueva ola de calor o simplemente son las consecuencias de un verano que, nuevamente, apunta a romper todos los récords.

No obstante, el calor persistente tiene una explicación científica que muchos meteorólogos están explicando en las últimas semanas, pues consideran que se utilizan los términos "domo" y "ola" de calor indistintamente.

Sin embargo, son muy diferentes. El meteorólogo Miguel Ángel Viñas, de Meteored España, explica la diferencia. "Uno es causa de la otra", asegura, explicando que las olas de calor son consecuencia de los domos.

Muchos se preguntarán en este punto qué son los domos. Pues bien, se trata de un sistema de altas presiones que se sitúa en las capas altas de la atmósfera y que por su ubicación, favorece la creación y bloquea la 'salida' de ese calor que ahora sufrimos.

Este bloqueo atmosférico "mantienen durante mucho tiempo y con persistencia una masa de aire muy cálido, subtropical, sobre una determinada región, desplazándose y provocando esas temperaturas tan elevadas".

Según este meteorólogo, con los domos de calor, "el aire desciende", calentando la masa de aire y aumentando así las temperaturas notablemente. "El fenómeno en sí es el domo o cúpula de calor, y la consecuencia es la ola de calor", asevera Miguel Ángel Viñas.

Así será lo que queda de verano

Junio ha quedado atrás, y según datos de la Aemet, ha sido el segundo mes de junio más cálido desde que hay registros, sólo superado por el del año pasado. Pese al respiro que nos han dado las temperaturas, julio llega con mucha fuerza.

La Aemet advierte que a partir del sábado podría producirse otra ola de calor. Otra vez se superarán los 40ºC, en caso de que se cumplan las previsiones. Y la tendencia se mantendrá durante el resto del verano.

Los meteorólogos estiman que sea un trimestre más cálido de lo normal en todo el país es de entre el 60% y el 70%. "Predominarán, por tanto, los episodios de calor intenso frente a períodos más suaves", avisa la Aemet.