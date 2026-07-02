Aparece una foca elefante teñida de morado en una playa y desconcierta hasta a los expertos: la ciencia tiene la explicación

Los bañistas que se encontraban en el Parque Estatal Año Nuevo de California (Estados Unidos), un lugar conocido por la presencia de focas, leones marinos y aves, se quedaron asombrados tras descubrir una foca elefante gigante de color morado en la orilla, tal y como recoge el 'NyPost'.

El animal tenía el pelaje de color uva, lo que no solo sorprendió a los visitantes del parque sino también a los propios trabajadores del recinto, "que buscaban una explicación" para este "inusual" suceso. En un inicio se barajaron diversas hipótesis: desde que se hubiese atiborrado a erizos de mar morados hasta que hubiese sufrido una hemorragia interna.

Sin embargo, la explicación era mucho más sencilla y, por fortuna, no era nada malo ni perjudicial para el animal: simplemente se había tumbado sobre unas algas rojas que le tiñeron de forma temporal su pelaje, dándole "su llamativa apariencia, ¡justo a tiempo para el verano!".

Un santuario costero famoso por sus colonias de pinnípedos

El Parque Estatal Año Nuevo de California, situado en Estados Unidos, es un santuario costero conocido por sus colonias de pinnípedos. El recinto se extiende desde Año Nuevo Point hacia el océano Pacífico y cuenta con diversas especies de animales, desde focas hasta serpientes, pasando por nutrias marinas y otros mamíferos marinos.

Desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, el acceso diario a la reserva se encuentra disponible solo para visitas guiadas (durante la temporada de reproducción solo se pueden pedir las reservas por teléfono). Cabe destacar que dentro de la reserva no se venden ni bebidas ni comida, aunque sí que hay agua potable. Cerca de la zona hay tanto varias playas para visitar como estacionamiento para aparcar.

Formas de ayudar al santuario

Si quieres ayudar a este santuario, puedes donar de forma segura en línea, tanto mensualmente como en una única donación. Además, se permite donar acciones o fondos de inversión, pudiendo obtener "ahorros fiscales adicionales si el valor de las acciones se ha revalorizado desde que las adquiriste", e incluso donar vehículos. Para obtener más información, envía un correo electrónico a info@CoastsideStateParks.org.