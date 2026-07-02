Nuevo caos en Renfe: la circulación ferroviaria entre Madrid-Galicia permanece interrumpida debido a una incidencia

Nuevo caos en Renfe. Los trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia se han visto afectados por una falta de tensión en la catenaria, provocando interrupciones entre la estación Porta de Galicia (Orense) y Puebla de Sanabria (Zamora). Debido a esta avería, que afecta a toda la línea entre Madrid-Castilla y León-Galicia, todas las relaciones entre ambas ciudades pueden verse afectadas con retrasos de hasta dos horas y media.

"Los trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia pueden verse afectados con retrasos por una falta de tensión en catenaria entre Porta de Galicia (Orense) y Sanabria (Zamora) ", han informado desde Adif en un comunicado compartido en redes sociales, donde han confirmado que "se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible". Por ahora se desconoce cuánto se tardará en resolverse esta avería, aunque se espera que debido a ella pueda haber modificaciones de horarios.

Se han habilitado autobuses como plan de transporte alternativo

La compañía ferroviaria ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera con autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros cuyos trenes se han visto afectados. Además, ha permitido cambiar y anular los billetes sin ningún tipo de coste extra para los pasajeros. Esta nueva incidencia se produce en plenas vacaciones de verano y se suma a la que ya ocurrió hace una semana entre Madrid y Sevilla por una incidencia en la electrificación.

El próximo 15 de julio habrá una huelga de 24 horas promovida por el Sindicato Ferroviario que afectará a los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías, dejando servicios mínimos. Ambas tienen como objetivo, según han denunciado desde el sindicato, luchar contra el "abandono premeditado" del servicio, así como mostrar su oposición a la creación de una sociedad mixta con Medway.