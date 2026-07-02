Starlink, la empresa de Elon Musk, lanza su ultimátum: "Tendremos que apagar nuestros satélites cuando sobrevuelen Europa"

Starlink ha publicado un informe en el que muestra su disconformidad con la Unión Europea. La compañía de internet por satélite perteneciente a Elon Musk critica las "graves deficiencias" del reparto de bandas de frecuencia que ha llevado a cabo la Comisión Europea.

Este reparto resulta clave para el futuro de las comunicaciones móviles vía satélite, y Bruselas ha decidido reservar dos tercios del ancho de banda de 2 GHz a compañías europeas. El objetivo es ayudar a la industria espacial del viejo continente y reducir la dependencia de proveedores extranjeros como China o Estados Unidos.

Gran parte del enfado de Musk proviene de que la compañía francesa Eutelsat es una de las grandes beneficiadas del acuerdo. Esta empresa de comunicaciones es una de las principales competidoras de Starlink. Su proyecto IRIS² pretende poner 290 satélites en órbita para asegurar las comunicaciones en Europa.

Además, hay otros países miembro desarrollando sus propios programas nacionales, como Alemania (SATCOMBw) o Italia (SICRAL). Estos también tendrían preferencia sobre el Starlink de Musk.

A pesar de este reparto, un análisis de Euractiv advierte que superar a Starlink requiere una inversión de "decenas de miles de millones de euros a lo largo de muchos años", pues la compañía de Musk ya ha llevado a cabo miles de lanzamientos de satélites y ha desarrollado infraestructuras de altísimas capacidades.

Por qué es tan importante la banda de 2 GHz

La banda de 2 GHz permite a compañías como Starlink conectar directamente los satélites con los teléfonos móviles, sin necesidad de antenas terrestres.

Así el acceso a internet en mucho más sencillo y tienen asegurados los servicios de comunicación prácticamente en cualquier lugar del planeta.

Además de considerar que hay deficiencias en el reparto, Starlink avisa de que se plantea abandonar Europa o dejar de operar sus satélites sobre el continente. Para permanecer aquí reclaman una presencia significativa en el futuro mercado de los 2 GHz.

"Tendremos que apagar nuestros satélites cuando sobrevuelen Europa", amenaza la compañía de Musk en su informe.

Cabe recordar que Starlink cuenta ya con alrededor de 15 millones de clientes y mantiene acuerdos importantes en Europa, como la colaboración con Deutsche Telekom en Alemania.