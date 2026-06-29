Emma García da la mejor respuesta a las palabras de José Manuel Soto sobre el consentimiento: "No hay ninguna duda al respecto"

El cantautor José Manuel Soto pasó este fin de semana por el programa de Telecinco ¡De viernes!, donde retomó una antigua polémica en clave política. Hace unos años, el músico dio su opinión sobre la conocida Ley del solo sí es sí a través de sus redes sociales.

En aquel momento, aseguró que, para él, "un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos'. O un 'cúrratelo un poco más, chaval'". Y añadió que, "si un 'no' fuera siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo".

Sobre aquellas declaraciones le preguntaron este viernes, y lejos de retractarse, se reafirmó en ellas. "Eso trajo mucha polémica y es una tontería. Lo que yo quería decir es que… Eso fue cuando la Ley del solo sí es sí, que cuando una mujer te dice que no, es que no. Y eso no es así", comentó en Telecinco.

En favor de la libertad sexual

"Hay veces que una mujer te dice que no y al siguiente día te dice que sí. En ese momento, no. Pero tú sabes perfectamente que las mujeres cuando te dicen que no, a veces te están diciendo; 'Cúrratelo un poquito más'", argumentó Soto.

Unas polémicas declaraciones a las que ha reaccionado la periodista Emma García, quien desde el plató de Fiesta dio la réplica a José Manuel Soto, defendiendo el derecho de las mujeres para decidir si quieren estar con una persona.

"Esperaba también que le hubiese dado la vuelta y hubiese reflexionado sobre este tema", lamentó Emma García, quien hizo un alegato en favor de la libertad sexual de las mujeres en el plató de Fiesta.

"Tenemos, no todo el derecho, sino toda la libertad de decir sí y no cuando nos dé la gana. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Y aun así, podemos engendrar cuando nos dé la gana también", sentenció la periodista.