La fiscal general recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que el Ministerio Público presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

Peramato se ha referido así en una entrevista este lunes en La noche en 24 horas de TVE, por lo que el recurso de la Fiscalía se sumará al que también presentará la Abogacía del Estado contra la resolución que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y multa de 7.200 euros.

"Recientemente me planteó la teniente fiscal (María Ángeles Sánchez Conde) su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, yo lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Tribunal Supremo para la interposición de ese recurso de amparo", adelantó la fiscal general en la entrevista.

Peramato quiso dejar claro que "no es la primera vez" que la Fiscalía se va a "enfrentar a resoluciones del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal o de cualquier otra jurisdicción en las que el voto no sea mayoritario y haya votos particulares, y eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales".

La posición de la Fiscalía

Ademas, la fiscal general explicó que "la Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria" durante todo el procedimiento porque entienden que "los hechos no eran constitutivos de delito".

"Todos conocemos la sentencia, respetamos completamente la sentencia, pero la Fiscalía sigue trabajando en la misma línea porque consideramos que la posición que ha mantenido la Fiscalía es la correcta", añadió la máxima representante del Ministerio Público.

La Fiscalía y la Abogacía recurrirán al Constitucional una vez que el Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad de sendas instituciones contra la sentencia que condenó al ex fiscal general.

El auto de la Sala que componen siete magistrados contó con el voto particular de las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que ya se opusieron a la condena por un delito de revelación de datos reservados de la causa de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión adoptada por el Alto Tribunal era de prever porque los incidentes no suelen prosperar, si bien el paso era preceptivo y necesario para que, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, ahora puedan recurrir en amparo ante la corte de garantías.