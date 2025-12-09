Lee la sentencia íntegra contra Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". Así figura en la sentencia contra el ya dimitido fiscal que ha hecho pública este martes, tres semanas después de haber adelantado el fallo

Según la sentencia, la revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo fue tanto por la filtración a los medios del correo donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

"En su resolución, el tribunal considera probado que fue García Ortiz, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo electrónico y, respecto a la nota de prensa en la que se recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, subraya que el propio acusado admitió su intervención en la misma. La Sala recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación", ha indicado el Poder Judicial en su web.

"El tribunal no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios y afirma que el que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general. En este sentido, la sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal por el secreto profesional de los periodistas", agrega.

"El voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo propugna la absolución de García Ortiz por no considerar probado que filtrara el correo y no ver delito en la difusión de la nota de prensa", resalta.

Aquí puedes leer el PDF con la sentencia completa:

Sentencia contra Álvaro García Ortiz Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Sentencia contra Álvaro García Ortiz