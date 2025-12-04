Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos tras la denuncia de una militante
La mujer afirma que el socialista le tocó el culo sin su consentimiento y que le enviaba "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones", tanto en horario laboral como fuera de él.

Antonio Navarro, dirigente socialista de TorremolinosEuropa Press

El líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, ha sido denunciado por una militante del partido que afirma que el socialista le tocó el culo sin su consentimiento y que incluso le mandó mensajes "de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones", según recoge el diario 'El País', que informa que la Fiscalía ya ha abierto diligencias por este presunto caso de acoso sexual. 

La denuncia presentada recoge que en el último trimestre de 2021, la mujer recibió varios mensajes de contenido "sexual", tanto fuera como dentro del horario laboral, lo que provocó en ella un "ambiente intimidatorio, degradante y humillante", motivo por el que interpuso la denuncia.

Por ahora, el líder del PSOE en la localidad malagueña aún no se ha pronunciado de forma oficial. Sí que lo ha hecho el partido, que ha admitido en un comunicado que se encuentra investigando estos hechos y que afirmó que en caso de que la Fiscalía abriese diligencias (algo que finalmente ha ocurrido), solicitaría la suspensión cautelar de la militancia de Navarro.

Este caso se suma al de Francisco Salazar, exdirigente socialista y ex alto cargo de la Moncloa, quien ha sido acusado de ejercer "comportamientos inadecuados" contra diferentes mujeres del partido, realizando "comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral u ofrecimientos de quedarse a dormir en casa". 

