La Fiscalía pide prisión para el alcalde de Estepona (PP) por contratar como eventual a una mujer con la que mantenía una relación

La Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual a una mujer "con la que mantenía una relación sentimental".

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el regidor contrató en 2023 a esa mujer a sabiendas de que nunca iba a desempeñar "actividad laboral alguna" y por ello percibió dos nóminas, una de 1.634 euros y otra de 3.642 euros.