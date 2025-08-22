La Guardia Civil se pronuncia sobre si te pueden multar por conducir con chanclas 

Las chanclas son, sin duda, el calzado más típico del verano. Las llevan tanto niños como adultos y pueden usarse tanto si vamos a la piscina o la playa como si nos damos un paseo. Su comodidad y la oportunidad de llevar los pies al aire libre en días de extremo calor hacen de las chanclas una opción casi insuperable.

Debe saberse que es un calzado playero abierto, que se sujeta al pie con un par de tirantes que van desde el espacio entre los dedos pulgar e índice hasta el talón. Además, es fabricado industrialmente con materiales plásticos.

Su 'origen' se remonta a la II Guerra Mundial. Tal como cuentan nuestros compañeros del diario As, los soldados norteamericanos observaron que las mujeres niponas llevaban un tipo de zapato que era muy similar a unas sandalias planas. Cuando finalizó la guerra, decidieron obsequiar a sus familiares con este tipo de calzado a modo de regalo. Y fue a partir de los años sesenta cuando se empezó a popularizar el uso de este tipo de sandalias, prendas de lo más reconocidas en la actualidad.

Su comodidad puede hacer que queramos usar las chanclas en cualquier circunstancia. Pero, ¿se puede también conducir con ellas? Un vídeo en TikTok en el canal oficial de la Guardia Civil da la respuesta. "El dilema de todos los veranos. El uso de la chancla en la conducción. Aunque su uso no está permitido en la normativa, por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y la DGT les recomendamos no usar ese tipo de calzado en la conducción. Su uso puede interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial", explican dos guardias civiles.

En efecto, en nuestro Reglamento General de Circulación (RGC) no existen normas específicas sobre el calzado en la conducción, y no es sancionable en sí misma la conducción con un tipo de calzado concreto (chanclas, por ejemplo). Pero si un agente de la autoridad entiende que dicho calzado afecta a la seguridad en la conducción (no permite manejar bien los pedales, por ejemplo) esta conducta puede ser sancionable, con una cuantía de hasta 80 euros.