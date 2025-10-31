La jueza de la DANA solicita el ticket del parking a Vilaplana tras la comida con Mazón para que lo aporte en su declaración
Además, también ha solicitado "cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".
¿Hasta qué momento estuvo Maribel Vilaplana con Mazón? Esa es la pregunta que la jueza de Catarroja pretende responder a través del ticket del parking donde la periodista dejó su vehículo y a donde le acompañó el jefe del Consell.
La entrega de esta prueba deberá ser presentada por Vilaplana en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".