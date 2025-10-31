Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La jueza de la DANA solicita el ticket del parking a Vilaplana tras la comida con Mazón para que lo aporte en su declaración
La jueza de la DANA solicita el ticket del parking a Vilaplana tras la comida con Mazón para que lo aporte en su declaración

Además, también ha solicitado "cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA.Europa Press via Getty Images

¿Hasta qué momento estuvo Maribel Vilaplana con Mazón? Esa es la pregunta que la jueza de Catarroja pretende responder a través del ticket del parking donde la periodista dejó su vehículo y a donde le acompañó el jefe del Consell. 

La entrega de esta prueba deberá ser presentada por Vilaplana en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

