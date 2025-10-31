Pradas dice que mantuvo informado a Mazón de todas las gestiones que se realizaban en el Cecopi, incluido el envío del ES-Alert
El presidente valenciano negaba hasta ahora que fuese informado de dicha alerta.
La exconsellera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, imputada en la DANA, ha afirmado que mantuvo informado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todas las gestiones que se iban haciendo en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la DANA, incluido el envío del mensaje ES-Alert a los móviles.
Cabe destacar que el presidente valenciano había negado hasta ahora que fuese informado de dicha alerta, la cual por cierto no llegó hasta las 20:11 horas.
-Noticia de última hora-