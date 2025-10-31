Pradas dice que mantuvo informado a Mazón de todas las gestiones que se realizaban en el Cecopi, incluido el envío del ES-Alert

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El presidente valenciano negaba hasta ahora que fuese informado de dicha alerta. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa- Agencias
La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

La exconsellera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, imputada en la DANA, ha afirmado que mantuvo informado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todas las gestiones que se iban haciendo en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la DANA, incluido el envío del mensaje ES-Alert a los móviles.

Cabe destacar que el presidente valenciano había negado hasta ahora que fuese informado de dicha alerta, la cual por cierto no llegó hasta las 20:11 horas.

