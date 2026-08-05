La jueza pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La jueza ha hecho esta petición al instituto armado en la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.