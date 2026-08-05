Shakira recrea su meme más icónico 29 años después como solo ella podía hacerlo

Ni llenaba estadios, ni batía récords de asistencia como el de Río de Janeiro del pasado mes de mayo, donde reunió a dos millones de personas, ni imaginaba haber hecho hits para nada menos que tres mundiales de fútbol. La Shakira de 1997 poco tenía que ver con la de 2026.

La cantante se encontraba entonces al comienzo de su éxito, aunque ya llevaba dos álbumes de estudio lanzados en su adolescencia —Magia (1991), con 14 años, y Peligro (1993), con 16—. No fue hasta 1995 cuando su Pies descalzos, con éxitos como Estoy aquí o Antología, la llevase a alzarla como un icono del pop-rock latino.

Su look de entonces, con melena larga morena, poco tiene que ver con las ondas doradas actuales, en su puesta en escena no faltaba la guitarra acústica y su sonido era más cercano al de los cantautores que al de la música urbana o el reguetón al que se ha acercado en sus últimos trabajos.

Para algunos, su último disco Las mujeres ya no lloran con canciones como Tiempo sin verte o Cómo, dónde y cuándo, donde las guitarras orgánicas y la voz cobran un papel protagonista frente a sintetizadores y los ritmos urbanos, regresa a ese sonido noventero.

¿Habrá querido hacer un viaje en el tiempo? Puede que ese, o simplemente tomarse con humor ser carne de meme, haya motivado su última publicación en Instagram en la que recrea su icónica foto de 1997 sentada ante un ordenador que ha utilizado para una campaña publicitaria.

Lo ha hecho como parte de una colaboración con la empresa de impresoras Epson, de la que es imagen, bajo el hasthag #letscreatetogether. "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo", ha escrito junto a la instantánea.

En ella, aparece Shakira con la misma pose de la imagen de 1997 pero con su nuevo look, junto a una impresora de la firma de la que sale la imagen de un perro, sin ordenador y un escritorio más moderno que el de la imagen original.

Su "revisitación" de ese meme que se ha compartido desde 2018 como amuleto, icono e incluso como burla o caricatura de la vida laboral (ya que tiene el monitor apagado), ha despertado cantidad de comentarios entre sus seguidores que han aplaudido la decisión. "Icónica entonces, ahora y siempre", comenta un usuario de Instagram. "Gracias por actualizarnos el meme", señala otro.

El meme que surgió tras una visita a 'El Heraldo' de Colombia

El origen de esta icónica foto de la colombiana no es otro que una visita al diario El Heraldo de Colombia en 1997, algunos meses antes del lanzamiento de ¿Dónde están los ladrones?, donde se incluirían éxitos como Ojos así, Ciega, sordomuda o Inevitable.

Concretamente, la cantante visitó la redacción del periódico en Barranquilla y tomó esa instantánea sobre el escritorio de la periodista Patricia Escobar. "Normalmente antes de Pies descalzos, Shakira llegaba al periódico como Pedro por su casa. En esa época eran muy pocos los artistas que pedían cita antes de ir al periódico, ellos iban llegando y ella era una de las consentidas. Después de ese álbum ya todo se puso más difícil", señaló la propia Escobar en el periódico.

La fotografía fue tomada por el fotoperiodista del diario Óscar Berrocal y su visita generó una gran expectación entre sus seguidores. A la redacción del diario de Barranquilla se trasladaron numerosos fans y tuvo que estar acompañada de hasta cuatro personas de su equipo de seguridad. A pesar de esto, la artista se mostró dispuesta a tomarse una foto con el resto de redacción y seguidores.

Además, la imagen ha pasado a la historia por cada uno de los detalles noventeros que muestra. Su estilismo con pantalones campana, el ordenador de la época, los pósteres de El Puma y la carátula del álbum del cubano Rey Ruiz El bombón de la salsa (1996), así como el "Divino Niño" del almanaque de la pared. La nostalgia de los 90 y los 2000 viven su momento álgido y Shakira, como icono de una época, tampoco se iba a quedar atrás.