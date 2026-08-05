Génova dice ahora que el PP "cumplirá con la ley" en el reparto de menores migrantes mientras Vox le exige una "oposición frontal"

El PP vuelve a enredarse con la acogida de menores migrantes. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ha asegurado este miércoles que "el PP siempre va a cumplir la ley y siempre van a estar del lado de los ceutíes" cuando toque abordar el reparto de los menores migrantes que actualmente se encuentra en Ceuta. Todo lo contrario a lo que deslizó unas horas antes el secretario general, Miguel Tellado, que dijo que debían salir "por donde habían entrado".

En una entrevista radiofónica, Ezcurra ha abierto la puerta a dicha acogida pero ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación tras la entrada masiva y de forma irregular de más de 70.000 migrantes en la ciudad autónoma y aclarar cuántos menores hay por las calles. Asimismo, ha criticado que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.

"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", ha apuntado, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

Sus palabras entran en contradicción con lo expresado tanto por Miguel Tellado como por miembros de los gobiernos autonómicos que conforman PP y Vox, como Castilla y León, Extremadura y Aragón. “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir”, aseguró este martes Tellado, sin hacer distinciones entre niños y adultos.

Vox, por su parte, ha anunciado que se opondrá al reparto de menores migrantes en los territorios en los que cogobiernan junto al PP. "Oposición frontal", señalaba el vicepresidente primero de Castilla y León, Carlos Pollán. Y recuerdan que los pactos de gobierno suscritos entre el PP y la formación de Santiago Abascal así lo establecen.

Vivas evita los reproches a los barones del PP

Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Europa Press - Diefo Radamés

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este miércoles "socorro" y "auxilio" al "resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación", ante la situación "absolutamente límite" que vive la ciudad autónoma tras la entrada de miles de migrantes.

Descargando la responsabilidad en el gobierno central, ha evitado así reprochar nada a las comunidades autónomas de su partido que se niegan a acoger a los menores migrantes que la ciudad no puede atender por falta de capacidad en sus instalaciones.

Según el presidente ceutí, en este momento están atendiendo a 1.100 menores migrantes, un 2.600 % por encima de su capacidad crítica de acogida, lo que supone una "situación de emergencia humanitaria absolutamente insostenible",