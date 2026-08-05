"Hipócrita": El Financial Times asesta un duro golpe a Meloni en su cruzada contra Sánchez

El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, ha arremetido duramente contra España en los últimos días por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares en Ceuta. A consecuencia de esta "violación de la integridad territorial de España", en propias palabras de Pedro Sánchez, Italia decidió suspender el acuerdo de libre circulación Schengen con nuestro país, lo que supone el establecimiento de controles fronterizos a los "ciudadanos extracomunitarios" que viajen en avión o barco entre ambos países.

Una reacción tildada de desproporcionada por el gobierno español y que ha sido afeada tanto por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como por el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "El espacio Schengen no se ha visto comprometido. Es más, es que no ha habido posibilidad. Ceuta tiene un régimen especial y ninguna persona puede salir de la ciudad autónoma sin un control efectivo documental. Esperemos que Italia levante estas medidas lo antes posible", señalaba ayer Marlaska.

Giorgia Meloni y Pedro Sánchez se saludan Antonio Masiello vía getty images

Meloni, al igual que otros países europeos, también han criticado a Pedro Sánchez por aprobar la regularización extraordinaria de migrantes, lo que permitirá la residencia legal de más de medio millón de personas. Una medida, que exigió Unidas Podemos, y que es vista por algunos socios de la UE como un "efecto llamada" para que muchos migrantes intenten alcanzar suelo europeo.

"España está regularizando a 500.000 extranjeros indocumentados y lo hace sin haber compartido esta decisión con ninguno de sus socios europeos y esto no está bien. Ahora sabemos que hay incluso un millón de solicitudes de regularización, ¿Quién impide que estas personas se muevan libremente dentro del espacio Schengen?", se preguntaba el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Medios internacionales como The Financial Times creen que Italia está siendo "hipócrita" con los ataques a España en materia de migración. Sobre todo, en lo relativo a la regularización de migrantes. Según el diario británico, Meloni tiene previsto conceder permisos de trabajo también para más de medio millón de personas en 2028, en el marco de un programa para contratar trabajadores extranjeros y cubrir las carencias del mercado laboral. "La postura del gobierno italiano es, sin duda hipócrita, porque estamos haciendo lo mismo, aunque de una forma ligeramente diferente", afirma este medio Matteo Villa, investigador del Instituto de Estudios Políticos Internacionales.

Este programa italiano permite a los empleadores solicitar permisos de trabajo para personas procedentes de países como Marruecos, Egipto y Túnez. En la práctica, según los expertos, se aplica a personas que ya residen en Italia de forma irregular.

El medio recuerda también que entre 2022 y 2025, Meloni emitió 590.700 permisos de trabajo para inmigrantes mediante el llamado decreto flussi. Por lo que con el otro medio millón que se espera hasta 2028, la cifra ya superaría el millón.

"El gobierno de Meloni adoptó un enfoque muy similar al que está aplicando Sánchez ahora. Sánchez añade un componente ético, afirmando que lo hacen porque es lo correcto. Meloni dice que lo hacen porque es necesario", declaró Villa.

El editorial del Financial Times sobre lo ocurrido en Ceuta también deja en muy mal lugar a Meloni. "Algunos gobiernos sintieron la necesidad de tranquilizar a la ciudadanía asegurándoles que se detendría cualquier flujo migratorio posterior. Sin embargo, la forma precipitada en que lo hicieron fue cínica y contraproducente. (...) Meloni y sus aliados parecían querer culpar de lo ocurrido a Sánchez, uno de los últimos líderes de izquierda en la UE y un defensor atípico de la inmigración", señala el influyente diario.