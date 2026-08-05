Detenido con hacha y cuchillos camino de la casa de una mujer con orden de alejamiento

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre que se dirigía en motocicleta con un hacha, dos cuchillos y un pico al domicilio de una mujer de la que tenía en vigor una orden de alejamiento por violencia de género y a la que había amenazado de muerte.

La intervención tuvo lugar el pasado lunes después de que agentes de la unidad Diana, especializada en violencia machista, pidieran refuerzos al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la zona Este-Alcosa-Torreblanca, ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Los policías del Grupo Diana atendieron a la víctima, que detalló las supuestas amenazas de muerte y la indumentaria del agresor, con un amplio historial delictivo, lo que permitió su detención.

El operativo policial se extendió con dos arrestos, 65 identificados y cinco sanciones por drogas

El operativo policial del GAR se extendió durante toda la jornada en la zona Este-Alcosa-Torreblanca y El Cerro-Amate y detuvo a otras dos personas con reclamaciones judiciales pendientes.

Por otro lado, se saldó también con 65 personas identificadas y 15 vehículos inspeccionados además de 5 actas levantadas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.