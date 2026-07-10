Iñaki López ve que han regalado un revólver a Sánchez y no da puntada sin hilo en su irónica respuesta

El presentador de Más vale tarde, Iñaki López, ha ironizado este jueves con el regalo que ha hecho el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a todos los líderes mundiales que han participado durante esta semana en la cumbre de la OTAN, que se ha celebrado en Ankara y que ha dado multitud de titulares y de imágenes de los más curiosas.

El dirigente otomano, como anfitrión de la cita, les ha regalado al resto de presidentes un revólver con seis balas, algo que ha llamado mucho la atención. Además, también les ha entregado un juego de bolígrafos y libretas, así como una biografía del propio Erdogan escrita en inglés.

En el programa de laSexta han informado que, en el caso de los bolígrafos, a cada dirigente se los ha dado de un color. Por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un bolígrafo rojo, mientras que al canciller alemán, Friedrich Merz, se lo dio verde. Por su parte, al líder francés, Emmanuel Macron, y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se los ha dado rojo.

"Estos regalos sí que se los quedarán para si mismo", han añadido, después de informar que el revólver y las balas sí que pasarán a ser objetos de la colección del Patrimonio Nacional.

Entonces, López ha ironizado con que no sabe si le daría más pereza que Erdogan le regalara un revólver o su biografía. Ahí ha sido cuando el tertuliano Antonio Maestre ha decido soltar una pulla al juez Peinado por todo el caso de Begoña Gómez. "Como se entere Peinado igual abre pieza separada por tenencia de armas a Pedro Sánchez", ha dicho.

La respuesta del periodista y presentador de laSexta ha sido inmediata y ha acabado afirmando con mucho sarcasmo que igual se lo involucran a la mujer del presidente del Gobierno. "Sí, esperemos que el arma de Pedro Sánchez no acabe involucrada en una presunta huida de Begoña Gómez con su equipo de escoltas...", ha asegurado López.