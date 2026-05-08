La Justicia archiva la denuncia de Sarah Santaolalla contra Vito Quiles

El juzgado de instrucción número 23 de Madrid ha archivado la denuncia por lesiones presentada por la analista política Sarah Santaolalla contra Vito Quiles, al no apreciarse una agresión en el altercado ocurrido en el Senado el pasado 2 de marzo.

En un auto dictado el pasado jueves, al que ha tenido acceso EFE, la titular de esta sección de instrucción ha acordado el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra Vito Quiles, que ha estado representado por el abogado Juan Gonzalo Ospina.

La magistrada, que descartó tomar declaración a varios testigos, basa su decisión en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Senado y de las aportadas por Vito Quiles sobre lo sucedido en el exterior de la Cámara Alta y en ninguno de los casos aprecia una agresión por parte de éste a la analista.

Las imágenes aportadas por la Policía Nacional, de las que no existe duda sobre su autenticidad ni manipulación, recalca la jueza, muestran la secuencia completa desde que Santaolalla sale del Senado hasta que se introduce en su vehículo y "no se aprecia agresión alguna" por parte de Quiles.

De esa grabación se infiere que Quiles estaba en la Plaza de la Marina, donde había más personas y agentes, y al ver salir a Santaolalla, que "en todo momento iba rodeada de más personas" se dirigió hacia ella y quienes la acompañaban formaron un cinturón de seguridad, apartando a Quiles e impidiendo que se aproximara.

Hubo maniobras de "bloqueo físico" contra Quiles, tanto de particulares como de policías que acudieron a "calmar la situación" y, "en consecuencia" "en modo alguno se aprecia acometimiento" por parte del denunciado, según recoge el auto.

La magistrada también ha visto las grabaciones aportadas por Quiles, de las que dice que "no muestran agresión alguna" y que constatan que "ni siquiera llega a aproximarse".

"Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna", señala la jueza, que el pasado 5 de marzo ya rechazó imponer una orden de alejamiento a Quiles, apuntando a la levedad de las lesiones de la analista y a "que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante".

De nuevo en este auto la magistrada alude al informe del médico forense para señalar que no hay constancia de que Santaolalla "sufriese lesiones que puedan relacionarse con los supuestos hechos".

Ante la jueza, Santolalla sostuvo que la actuación de Quiles fue "abalanzarse sobre ella, golpearla y luego una avalancha llega a ella", habló del miedo a una situación similar y dijo estar recibiendo terapia y medicación a raíz de este tipo de acontecimientos. Quiles negó los hechos y dijo que la había demandado por injurias y calumnias.

Contra el archivo cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.