Vende su casa y todas sus pertenencias para crear la vivienda que se esconde bajo tierra ante un incendio: "Se ha convertido en una misión"

Una imagen de un cartel de "se vende" y un incendio

Los incendios forestales son cada vez más devastadores y frecuentes. En los últimos años, lamentablemente miles de personas han visto cómo las llamas reducían a cenizas sus hogares en cuestión de horas, siendo una verdadera pesadilla.

Ante esta realidad, hay quienes han decidido convertir una tragedia personal en una oportunidad para buscar soluciones. Holden Forrest, un empresario estadounidense que vendió su casa y todas sus pertenencias para desarrollar una vivienda capaz de desaparecer bajo tierra cuando se acerca un incendio forestal.

Su proyecto, bautizado como HiberTec Homes, pretende ofrecer una alternativa extrema frente a un problema que, según los expertos, seguirá agravándose por el cambio climático. "Se ha convertido en una misión. Simplemente pensé: 'Tenemos que encontrar una solución. Tenemos que hacerlo'", asegura Forrest.

Una casa que desaparece bajo tierra en minutos

La idea nació en 2019, poco después del incendio de Woolsey, que arrasó unas 1.200 viviendas cerca de Malibú, en California. Impactado por la magnitud de la catástrofe, Forrest dibujó un primer boceto en la parte trasera del cuaderno de su hija de nueve años.

Incendio forestal casa-y coche

Y es que empezó como una ocurrencia y ha terminado siendo un proyecto de ingeniería que ha requerido años de desarrollo junto a arquitectos y especialistas. El resultado es una vivienda hidráulica capaz de descender completamente bajo tierra en apenas unos minutos cuando existe riesgo de incendio.

Según la empresa, el primer modelo contará con unos 93 metros cuadrados y tendrá un precio aproximado de 1,2 millones de dólares. Aunque todavía no estará disponible hasta, al menos, 2030, la tecnología ya cuenta con una patente registrada.

Lo dejó todo para sacar adelante el proyecto

Desarrollar una idea de estas características exigía una enorme inversión económica. Forrest tomó una decisión poco habitual: vender su vivienda y desprenderse de todas sus pertenencias para financiar el desarrollo de HiberTec Homes. Además, asegura que el proyecto "se ha convertido en una misión, y creo que es la razón por la que estoy en este planeta", explica.

Un bombero batalla contra el fuego. Getty Images

Su objetivo es ofrecer una solución para aquellas familias que viven en zonas especialmente expuestas a los incendios forestales, un fenómeno que la NASA asegura que ha duplicado su actividad extrema durante las dos últimas décadas.

Soluciones para un problema que seguirá creciendo

La búsqueda de alternativas frente a los incendios no termina en la alta tecnología. En estados como California o Colorado también ha aumentado la demanda de métodos tradicionales como el pastoreo controlado con cabras para eliminar la maleza que alimenta el fuego.

Empresas especializadas han multiplicado el tamaño de sus rebaños ante el incremento de solicitudes de propietarios preocupados por la sequía y el riesgo de incendios. En algunos casos, aseguran que las llamas llegaron a detenerse a pocos metros de las zonas previamente limpiadas por los animales.