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Joseba Barrenengoa, dueño de una cadena de gasolineras: "Conduciendo a 110 km/h se gasta menos combustible y si no se usa el coche no se gasta nada"
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Joseba Barrenengoa, dueño de una cadena de gasolineras: "Conduciendo a 110 km/h se gasta menos combustible y si no se usa el coche no se gasta nada"

Considera que las medidas para contener el consumo son “de sentido común”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La mano de un hombre echando combustible en su vehículo con una bomba de gasolina amarilla.
Un hombre echando combustible en su vehículo.Getty Images

Llenar el depósito ha vuelto a convertirse en un quebradero de cabeza para muchos conductores. Tras semanas de subidas en el precio de la gasolina y el diésel, cada viaje en coche pesa un poco más en el bolsillo, lo que ha reavivado el interés por las fórmulas que permiten reducir el consumo sin renunciar por completo a la carretera. Ante esta situación, un empresario del sector tiene claro cuál es el primer paso para gastar menos.

En este contexto, Joseba Barrenengoa, propietario de la cadena de gasolineras low cost EasyGas con cerca de una veintena de estaciones de servicio en España, considera que las medidas planteadas para contener el consumo son "de sentido común". El empresario defiende que moderar la velocidad y reducir los desplazamientos innecesarios son dos de las fórmulas más eficaces para ahorrar combustible.

Joseba se ha pronunciado sobre las recomendaciones impulsadas desde Europa para reducir la demanda de combustibles en un momento de máxima presión sobre los mercados energéticos. “Conduciendo a 110 km/h se gasta menos combustible que a 120 y si no se usa el coche no se gasta nada”, asegura en declaraciones recogidas por El Debate, una afirmación con la que defiende que pequeños cambios en los hábitos de conducción pueden traducirse en un ahorro real para los conductores.

LA JONQUERA, SPAIN - MARCH 28: The recent drop in fuel prices in Spain is attracting drivers from neighboring countries, particularly France, highlighting fiscal differences within the European Union and reigniting debate over energy price harmonisation. In border areas such as La Jonquera, an increasing number of French drivers are crossing into Spain specifically to refuel, taking advantage of lower prices. This trend has intensified following recent adjustments in Spanish fuel costs. The price gap is largely attributed to differences in taxation policies. The situation has led to growing calls in France for measures such as reducing VAT on fuel in order to ease the financial burden on households and improve price competitiveness. Although residents living near the border are less affected â" as many already relied on Spanish fuel stations â" there is a broader sense of rising living costs, particularly in everyday goods and supermarket prices in La Jonquera, Spain, March 28 2026 (Photo by Lorena Sopena Lopez/Anadolu via Getty Images)
  Una gasolinera en España.Lorena Sopena Lopez/Anadolu via Getty Images

Otras formas de reducir el consumo

Entre el resto de las propuestas impulsadas desde Europa para hacer frente a una posible crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio figuran: fomentar el teletrabajo, compartir vehículo, limitar la velocidad en carretera e incluso estudiar sistemas de circulación alterna según la matrícula para disminuir la demanda de combustibles fósiles. Todas ellas comparten el objetivo de aliviar la presión sobre el consumo energético.

Joseba insiste en que ninguna de estas iniciativas es especialmente novedosa, sino que todas responden a una idea básica: cuanto menos se utiliza el coche y cuanto más eficiente es la conducción, menor es el gasto en carburante. Por eso considera que el objetivo principal es concienciar a los conductores sobre la importancia de contener el consumo cuando los precios se disparan.

Aunque el experto reconoce que estas medidas no solucionarán por sí solas el problema de fondo, cree que sí pueden aliviar el impacto económico en el día a día. "Si no usamos el coche, no gastamos", insiste, convencido de que pequeños cambios en los hábitos de conducción pueden traducirse en un ahorro significativo mientras persista la incertidumbre en los mercados energéticos. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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