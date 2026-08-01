Marion Nestle, nutricionista, 89 años: "Nunca creí que el desayuno fuera la comida más importante del día. Está claro que lo que como me funciona, tengo 89 y sigo aquí"

Durante décadas nos han repetido que el desayuno es la comida más importante del día. Sin embargo, una de las voces más influyentes en el mundo de la nutrición sostiene justo lo contrario. Se trata de Marion Nestle y no, no tiene nada que ver con ninguna empresa suiza de alimentación.

Marion Nestle es nutricionista, profesora emérita de la Universidad de Nueva York y una de las mayores expertas en alimentación de Estados Unidos, quien a sus 89 años asegura que nunca ha dado credibilidad a esa afirmación. "Nunca creí en las investigaciones que decían que el desayuno era la comida más importante del día", afirma. ¿El motivo? Considera que buena parte de esos estudios estaban financiados por empresas fabricantes de cereales.

"Lo que como me funciona, tengo 89 años y sigo aquí"

Con una trayectoria de más de tres décadas dedicada a la investigación y las políticas alimentarias, Marion Nestle se ha convertido en una de las principales críticas de la industria de los alimentos ultraprocesados. Ha participado en la elaboración de las guías alimentarias de Estados Unidos y ha publicado varios libros sobre cómo mejorar la alimentación.

Un desayuno formado por dos cafés con leche y dos tostada con huevo y bacon. Getty Images

Lejos de seguir dietas estrictas, asegura que su filosofía es mucho más sencilla. "Como bastante sano, pero no me obsesiono con ello. Si un día como peor, no me preocupa. A estas alturas está bastante claro que lo que como me funciona, porque tengo 89 años y sigo aquí", explica. También confiesa que "comer sano en la sociedad actual es muy difícil"

Así es el desayuno de una de las mayores expertas

Su rutina matutina tampoco se parece a la de quienes desayunan nada más levantarse. Cada mañana comienza con un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar, y dedica las primeras horas del día a escribir. No suele sentir hambre hasta media mañana.

Es entonces cuando desayuna un bol de avena o cereales de trigo sin azúcar, al que añade una pequeña cantidad de azúcar moreno y fruta fresca de temporada, especialmente arándanos cuando están disponibles. Para ella, lo importante no es desayunar pronto, sino elegir alimentos poco procesados.

"Come alimentos, no productos"

La experta resume su forma de alimentarse siguiendo el conocido consejo del escritor Michael Pollan: "Come alimentos, no en exceso y principalmente vegetales". En su caso, eso significa priorizar productos frescos y mínimamente procesados, aunque reconoce que no busca la perfección.

Un hombre mayor en una cafetería desayunando capuchino y dulces. Personas mayores sonrientes disfrutando de su jubilación y una vida libre. Getty Images

"Soy omnívora. Como de todo, simplemente no como grandes cantidades", explica. También admite que consume algunos alimentos ultraprocesados de vez en cuando, aunque evita aquellos con largas listas de ingredientes y aditivos porque, según dice, "la mayoría no le saben bien".

Un capricho del que no quiere prescindir

La alimentación de Marion Nestle gira alrededor de las verduras, las ensaladas, los huevos, el queso y los productos de temporada que cultiva en su propia terraza o adquiere en mercados locales. Pero también tiene debilidad por algunos dulces.

Confiesa que uno de sus mayores placeres es el helado, especialmente el de jengibre, y que junto a su pareja prepara helado casero de vainilla porque prefiere evitar los emulsionantes presentes en muchos productos industriales.

También reconoce que le gustan los totopos de maíz y algunos caramelos, aunque asegura que puede tenerlos en casa pero aclara que no siente la necesidad de consumirlos de una sola vez.

No toma suplementos y siempre lee las etiquetas

Pese a que dos de cada tres estadounidenses consumen suplementos alimenticios, Marion Nestle asegura que ella no toma ninguno. Considera que una dieta equilibrada le aporta todo lo que necesita y desconfía de muchos de estos productos porque, según explica, diversos estudios han encontrado diferencias entre lo que indican sus etiquetas y lo que realmente contienen.

Como consejo para los consumidores, insiste en una costumbre que nunca abandona cuando hace la compra: leer la lista de ingredientes. "Si no reconoces lo que pone en la etiqueta o no sabes identificar esos ingredientes, probablemente se trate de un alimento ultraprocesado", afirma.

Por eso recomienda desconfiar de los productos con largas listas de colorantes, saborizantes, emulsionantes y otros aditivos artificiales, y apostar siempre que sea posible por alimentos sencillos y poco procesados.