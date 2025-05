La 'movida' del Dos de Mayo: sin Ejército, con veto de Ayuso al Gobierno y los actos que 'salen' a la calle 

"Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas! La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas", relataba Antonio Machado acerca de la capital. Corría el año 1808 cuando las gentes de los pueblos -principalmente artesanos, jornaleros, trabajadoras y las clases populares- se levantaron ante las fuerzas francesas inspirando la rebeldía que se celebra cada dos de mayo entre sus calles y plazas. Ahora, más de dos siglos después, la política se ha vuelto a cobrar el protagonismo que le pertenece al pueblo madrileño.

La disputa comenzó cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió que quería montar un desfile militar en la celebración del Dos de Mayo. Una propuesta que fue rechazada por el Gobierno central despertando, de nuevo, una 'guerra fría' entre ambas administraciones. Las tensiones se tradujeron en el veto de la institución madrileña a todos los miembros del Ejecutivo. "Sánchez considera que el ejército es suyo y que todo le pertenece", anunciaba Ayuso resentida. "Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra la poca humanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid", añadía.

Los socialistas aseguran que, al tratarse de un acto civil, la presencia de fuerzas militares no son necesarias -cabe remarcar que sí estarán presentes en otras celebraciones como la ofrenda floral a los caídos en el cementerio de la Florida-. Desde el PSOE madrileño aseguran que la no invitación al acto supone "un sectarismo imperdonable". "Se trata de una ruptura artificial y muy dolorosa", desarrolló Oscar López, secretario general de los socialistas en la capital, que confirmó que "no iría a donde no fuese invitado".

Ante esta situación, la presidenta autonómica escribió una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, implorando que se replanteara la decisión de impedir la parada militar en la Puerta del Sol. "Es una decepción que por primera vez en la historia de la región, no tenga lugar el tradicional acto cívico militar en homenaje a los héroes de ese levantamiento contra la ocupación francesa", escribía Ayuso que ha insistido en la vinculación de esta celebración con las Fuerzas Armadas desde la época del primer presidente de la Comunidad, el socialista Joaquín Leguina. “Por eso, cancelar la participación del Ejército precisamente en los actos de conmemoración del 2 de mayo, supone un golpe sin precedentes a los madrileños y al propio Ejército, en su celebración regional más señalada”, desarrollaba la presidenta autonómica. Sin embargo, las aguas siguen su cauce este Dos de Mayo y la imagen militar no se producirá este año en el kilómetro cero i tampoco el desfile aéreo de la Patrulla Águila. "El pasar revista con un pasodoble, quizás no sea lo mejor", señalaba Robles. Vetos, cartas y argumentos con idas y venidas señalaban el camino de la alternativa a los socialistas.

Tras el conflicto, el Partido Socialista ha decidido realizar su propia celebración del Dos de Mayo en la Rosaleda del Parque del Oeste junto a militantes y simpatizantes que, según el secretario general, será "más plural, participativa y diversa" que el modelo "excluyente" de la presidenta madrileña. En otras palabras, la festividad de la capital plasmará de forma más evidente que nunca la ruptura entre ambas administraciones que llevarán a cabo dos fiestas para celebrar el levantamiento del pueblo madrileño contra los franceses. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, afirmaba en una entrevista en Servimedia que Ayuso "debería dejar de confundir el dos de mayo con su cumpleaños". "Es grave que la presidenta considere que está por encima de las instituciones y elija a quien invita y a quien no. Es un error que debería revertir y corregir porque los madrileños merecen otra cosa", desarrollaba.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha recalcado que el Dos de Mayo es una fiesta "de todos los madrileños" y ha llamado a tener en mente los "valores que representa" como son el "espíritu de rebeldía y las ansias de libertad del pueblo". "Nos negamos a entregarle a Ayuso el monopolio de las instituciones y de las celebraciones de todos los madrileños", ha planteado Bergerot, quien acudirá junto a dos diputadas de la Asamblea. Tras ello, celebrarán como cada año un acto en Móstoles para reafirmar su "compromiso con la diversidad de una comunidad autónoma que va mucho más allá de las polémicas de la Puerta del Sol".

Por su lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha indicado que acudirá al acto institucional y ha tachado de "show y teatro del bipartidismo" la polémica entre PP y PSOE por este día.

Un histórico Dos de Mayo

Este Dos de Mayo tendrá en definitiva varios puntos inusuales a celebraciones pasadas. Además de que por primera vez no se producirá el desfile militar que ha protagonizado imágenes como la del año pasado, donde Ayuso se encontraba en un atril rodeada de soldados, o que el PSOE madrileño montará su propia fiesta, también será una ceremonia diferente a lo que acostumbra esta fecha tan señalada.

Este año, por primera vez en la historia, la ceremonia abandonará la Real Casa de Correos y Ayuso ha puesto en la calle todos los actos y celebraciones, incluida la entrega de medallas y reconocimientos. La última vez que ocurrió algo similar fue en pandemia, cuando se tuvo que cambiar por un homenaje a los servidores públicos que se jugaron la vida en la crisis sanitaria. Eso sí, fue al aire libre, pero con mascarilla y respetando rigurosamente las distancias.

Dada la anomalía de este año en el que sólo Ayuso estará en los actos debido al veto impuesto al Gobierno, se espera una celebración atípica. Se colocarán pantallas para poder seguir lo que está sucediendo, además el público contará con dos gradas para poder ver con claridad, por ejemplo, la ofrenda de la corona de laurel a los héroes del 2 de mayo de 1808. Por otro lado, las fiestas culturales se sucederán con normalidad pese a la 'guerra fría' entre los gobiernos autonómicos. "En ella participarán más de un centenar de actores, caballos, carruajes y cañones e incluirá un desfile y la representación de la defensa del cuartel de Monteleón", ha precisado el gobierno madrileño.

Un Dos de Mayo que tras todos los inconvenientes y modificaciones que se han ido realizando en último momento desde luego dejará imágenes inéditas y nunca vistas. A la par, el pueblo madrileño disfrutará de sus orígenes más allá de las decisiones que apliquen los gobiernos competentes.

