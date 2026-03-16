Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria)

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, Cantabria, guarda un minuto de silencio frente a su sede en señal de condena y repulsa por el reciente asesinato por violencia de género ocurrido en Pedreña.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) y que murió por estrangulamiento a manos de su pareja, de 52 años.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 12 en 2026 y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Igualdad ha condenado este feminicidio por violencia de género en un nuevo caso en el que no existían denuncias previas contra el agresor.

Sin embargo sí tenía antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid, así como condena firme en ambos casos, aunque actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén, de protección a las víctimas.

Minuto de silencio y dos días de luto

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este asesinato y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Han pedido que se lleven a cabo "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia". El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, al que pertenece Pedreña, ha guardado este lunes un minuto de silencio y ha declarado dos días de luto.

¿Cómo pedir ayuda?

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.