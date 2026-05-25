El juez Joaquim Bosch señala por qué la causa de Zapatero no va a ser "fácil" y qué es lo que echa en falta

El magistrado Joaquim Bosch ha hablado en La Roca, programa nocturno de La Sexta presentado por Nuria Roca, en el que ha desentrañado un poco más la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, del que se habla desde hace una semana después de que el juez José Luis Calama lo considere el "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Bosch entiende que es una situación muy "delicada", al ser el primer expresidente de la democracia española al que se ha citado como investigado, y por ello pide que se haga "un poco de pedagogía de los principios constitucionales".

Ha dejado muy claro que no va a ser "una causa fácil": "Ya lo anticipo, no siempre tienen ni una investigación sencilla, ni mucho menos una condena fácil". Y por ello también ha expresado lo que le gustaría que hicieran desde el ámbito político: "Que se respetase la presunción de inocencia" y que se espere a la versión de Zapatero.

"Lamentable que se dinamite la independencia judicial"

Asegura también que "esto no va a resolverse en dos semanas, en dos meses y seguramente tampoco en dos años en el peor de los supuestos".

Además, ha defendido que echa en falta ese "déficit respecto al valor constitucional de la presunción de inocencia" y, por otro lado, le parece "lamentable" que se "dinamite la independencia judicial de muchos de estos, acusando de manera sistemática al Poder Judicial de operaciones sucias".

"Hay materia para investigar"

"En el fondo lo que parece buscarse es que cuando hay elementos de cierta entidad, que se mire hacia otro lado, que se meta la causa en un cajón o que se archive", ha añadido. Ha reconocido que hay "materia para investigar", aunque también observa algunos elementos como el blanqueo de capitales, la empresa de Dubái y algunas interpretaciones policiales que "pueden ser discutibles".

Ha hecho hincapié en que el caso de Zapatero está en una "fase inicial", en la que el juez de instrucción "ni condena ni absuelve": "Tiene prohibido hacer una valoración de toda la prueba, basta con que haya algunos elementos indiciarios de entidad, y aquí creo que las hay, para que se inicie ese procedimiento judicial".

Nuria Roca ha valorado positivamente la intervención de Bosch y por eso ha defendido que "estaría muy bien ponérsela a toda la clase".

"Hay muchas incógnitas"

Cuando estalló el primer día la imputación a Zapatero, el magistrado valenciano desgranó paso a paso varias claves para entender el caso.

Lo primero que mencionó es que en un Estado de Derecho los elementos indiciarios que sirven para una imputación no siempre son suficientes para que se abra un juicio. Aquellos que sirven para abrir un juicio "no siempre son suficientes para que haya una condena"

En una intervención en Al Rojo Vivo afirmó que "hay muchas incógnitas que deben ser despejadas y que posiblemente se pondrán sobre la mesa el día de la declaración de Zapatero" y que está convencido de que el expresidente socialista desvirtuará "todo lo que se está diciendo, la causa se archivará y si no puede desvirtuarlo, tendrá que continuar adelante".