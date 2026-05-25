Los expertos coinciden: un muro submarino de 80 kilómetros evitará que se derrita el glaciar del 'Juicio Final' y proponen construirlo

Imagen de uno de los glaciares de la Antártida, el Shoesmith, que también se está derritiendo

Los glaciares se derriten. El deshielo que muchos de estos fenómenos de la naturaleza sufren en la Antártida Occidental es cada vez más evidente. Es el caso del glaciar Thwaites, considerado por muchos como "el glaciar del Juicio Final". Sus dimensiones son colosales: ocupa prácticamente el doble que Portugal y lo de "Juicio Final" es porque si se derrite por completo el nivel del mar crecerá súbitamente en todo el mundo 60 centímetros.

Por eso la comunidad científica lleva años tratando de encontrar urgentemente una solución. Hace unos meses un grupo de especialistas en ingeniería y ciencias del clima encontró con una propuesta que linda más con la ciencia ficción, pero que en realidad es viable. Eso sí, se trata de una iniciativa multimillonaria: construir un gran muro submarino alrededor del glaciar de decenas de kilómetros.

La clave del problema está debajo del agua: el hielo no solo se derrite por el aumento de la temperatura del aire, sino también por el contacto con las corrientes oceánicas más cálidas que erosionan la base. Ese proceso es lo que acelera la desintegración del gran coloso de hielo. Por eso, la iniciativa que trascendió a principios de año busca tratar de repeler esas aguas más cálidas del glaciar del Juicio Final.

Un escudo bajo el mar

El objetivo es instalar esa barrera flexible anclada al fondo marino. La analogía más evidente es la de un escudo: bloquearía el paso de las aguas más templadas. No sería un muro rígido sino una cortina submarina diseñada para adaptarse, por otro lado, a las condiciones extremas del entorno antártico.

Las dimensiones son totales. 80 kilómetros de longitud y más de 150 metros de altura. Tal tamaño da una idea de tanto el desafío técnico que supondría ejecutar este proyecto como de la magnitud del problema al que se busca hacer frente. Los especialistas que plantean esta solución apuntan a que este gran muro submarino no resolvería el cambio climático ni detendría por completo que el glaciar se derritiese, pero sí podría ralentizar el proceso de forma significativa.

Ganar tiempo: ese es el objetivo. Y es un objetivo crucial: la desaparición del Thwaites supondría el crecimiento del nivel del mar en unos 65 centímetros ya que sus dimensiones actúan también como un "tapón" que contienen otros grandes volúmenes de hielo de la Antártica. Si desaparece, se producirá un efecto en cadena que hará que otros grandes bloques empiecen a deteriorarse.

El proyecto Seabed Curtain continúa

El proyecto recibe el nombre de Seabed Curtain (Cortina del Fondo del Mar) y lo impulsa la Universidad del Ártico, una red de universidades, colegios, institutos de investigación y otras organizaciones preocupadas por la educación y la investigación sobre glaciares.

Desde que se dio a conocer la investigación y la propuesta, no son pocos los medios de comunicación internacionales que se han hecho eco del proyecto. Desde The New York Times fue uno de los últimos: el prestigioso medio estadounidense se empotró con un equipo de investigadores internacional estudiando sobre el terreno el glaciar, utilizando boyas y agua caliente para poder colocar sensores al fondo del terreno.

Fruto de aquel reportaje se dio cuenta de cómo la ciencia internacional ya no se preocupa únicamente por los efectos del cambio climático: estas consecuencias son medibles y exigen medidas urgentes, como es el caos del glaciar del Juicio Final. Los mares se levantan: los investigadores también.