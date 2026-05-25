Paula Bonet anuncia que su acosador ha sido puesto en libertad: "No tengo más seguridad que la de mi red de amigas"

La artista Paula Bonet está siendo acosada por un hombre desde 2019. Ya en 2022 se vio obligada a retirarse de la vida pública debido a la puesta en libertad de dicho acosador.

El hombre se encontraba desde finales del mes de julio en prisión preventiva por una condena de acoso y amenazas. Un mes antes irrumpió en su taller, rompió la puerta y robó un collar. Según informa El Periódico, el acosador sufre una "anomalía psíquica" y por eso ha sido de nuevo puesto en libertad tras un segundo juicio.

El mismo medio afirma que se le han impuesto medidas de libertad vigilada, un tratamiento o control médico y la prohibición de acercase a menos de 500 metros de la víctima. Diez días después de su puesta en libertad, Bonet ha vuelto a sufrir un episodio de acoso en su taller.

"Alguien ha roto el cristal de la puerta de mi galería de arte, irrumpiendo en ella, moviendo los cuadros de lugar y robando una pieza pequeña. Ya está puesta la denuncia y ya ha estado la policía científica en el taller haciendo su trabajo", ha informado la artista en una publicación en sus redes sociales.

Cabe recordar que en mayo de 2025, el acosador se trasladó en tren a la localidad de Bonet para ir en su busca. Pocos días después acudió a su taller y también trató de encontrarla en su domicilio. El acusado fue detenido.

"Llevo un año intentando hacer vida normal porque no quiero renunciar a la felicidad que me dan mi trabajo, mi familia, mis amigas, mi perra y mi pareja. Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir", comenta Bonet en su mensaje. "Durante un tiempo he tenido escolta policial pero ahora no tengo más seguridad que la de mi red de amigas, vecinas, conocidas y la de nuestros ojos", prosigue.

Hace cuatro años, la propia artista relató las prácticas de este acosador en otro mensaje en su cuenta de Instagram: “A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112”.

Bonet también ha aclarado que no responderá a los medios de comunicación y que no se pronunciará más allá del citado post en redes sociales.