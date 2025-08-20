La Xunta ordenó la retirada de bomberos y rectifa tras publicarlo la Cadena SER

La Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, ordenó anoche la retirada de varios bomberos de las zonas afectadas por los incendios y rectificó tras publicar la noticia la Cadena SER. Según el citado medio, varios efectivos recibieron la orden del Gobierno gallego, en manos del Partido Popular, cuando "estaban de camino a zonas afectadas".

Si al conocerse la noticia la Xunta justificó su decisión asegurando que se trataba de bomberos urbanos y no forestales, el Ejecutivo de Rueda ha optado finalmente por desdecirse y ha pedido el regreso de los efectivos, que se dedicarán a labores de saneamiento y liquidación de perímetros forestales.

Llama la atención, además, que Rueda quisiera enviar de vuelta a bomberos cuando no paran de solicitar al Gobierno central más medios para luchar contra los incendios. La decisión, según ha publicado la SER, se produjo con la provincia de Ourense todavía en nivel 2 de emergencia, con siete incendios activos, tres de ellos de grandes dimensiones.

La Xunta no solo había ordenado la retirada de bomberos que provenían de A Coruña y Lugo, sino también de efectivos andaluces que se habían desplazado a Ourense.

Una vez avanzada la noticia en el ya mencionado medio, un sinfín de usuarios de la red social X procedieron a denunciar la decisión, entre ellos el ministro Óscar Puente. "Nada, en Ourense solo hacen falta Bulldozers. Los bomberos urbanos ya no somos necesarios, aun contando con Bombas Nodrizas Pesadas y con bomberos cualificados en tiempo libre", denunciaban desde la Asociación Deportiva Cultural Bomberos de Boiro.

La noticia se ha conocido poco después de que se supiera también que la Junta de Castilla y León había tenido a su disposición recursos estatales clave en la lucha contra los incendios que no utilizó o no aprovechó de manera adecuada, un suceso por el que el portavoz del Gobierno autonómico ha tenido que pedir disculpas.