La Junta de Mañueco tenía parados recursos estatales mientras pedía más medios al Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), visitando, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2i), el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León.

Nuevo capítulo que amenaza el relato del Partido Popular de que el Gobierno no ha desplegado la cantidad de medios adecuados -a pesar de los recortes en materia de prevención y extinción, o de que todos los disponibles ya estaban en el terreno cuando empezaron la peticiones-. La Junta de Castilla y León tuvo a su disposición recursos clave en la lucha contra los incendios que no utilizó o no aprovechó adecuadamente, pero mientras tanto cargaba contra el Gobierno de España reclamando más medios estatales, según ha adelantado ElDiario.es y ha confirmado El País.

En este sentido, y teniendo en cuenta que Mañueco o el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han venido demandando ayuda adicional del Ejército -todos los medios disponibles de la UME están desplegados desde el 2 de agosto-, uno de los casos más flagrantes ha tenido lugar en las bases logísticas de Bembibre y Cistierna (León). Y ha llevado a que el propio portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, haya pedido disculpas por la descoordinación.

Allí, el Ejército español había procedido a la instalación de camas, alojamiento y avituallamiento para hasta 180 personas de los efectivos que luchan contra el fuego en Cistierna. Según el citado medio, lo hizo tras haberlo solicitado la Junta de Castilla y León, pero no se presentó nadie allí, puesto que el Ayuntamiento había facilitado un polideportivo para colocar allí camas y reparto de comida. Las raciones estaban dispuestas en las bases.

Los puestos de mando

Más allá de la preparación de dichas instalaciones, este lunes 18 de agosto -todavía con incendios graves e incontrolables- la Junta disponía de 5 puestos de mando avanzados disponibles para su solicitud y despliegue, según han confirmado fuentes del Ejecutivo central a El País, que también apuntan a que en esa jornada solicitaron dos de ellos, tras haberse insistido en la reunión del Cecopi. Pero con uno de ellos ya listo, "en el proceso cambian la ubicación de uno ya montado a otro punto", derivando en un gasto de energía, tiempo y recursos.

