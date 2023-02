Le preguntan a Montero por el proyecto de Yolanda Díaz y su reacción es para verla dos veces, o más

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), ha sido entrevistada este jueves en Hora Veintipico (Cadena Ser), donde le han preguntado, entre otros asuntos, por 'Sumar', el proyecto político de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Nada más escuchar el tema de conversación que iban a tratar, la de Igualdad ha soltado una sonora carcajada que no ha pasado desapercibido para nadie en redes sociales.

El momento ha sido recogido por la cuenta oficial de Cadena Ser (@la_ser) y ha acumulado en apenas tres horas casi 20.000 visualizaciones y más de 600 'me gusta'.

"¿Tú sabes qué es 'Sumar?'", ha dicho Héctor de Miguel. Al instante, Montero se ha reído de manera jocosa y ha respondido preguntando esto con tono irónico: "A ver. Sí, claro, pero concrétamela un poquito más. ¿No te refieres a la operación matemática?".

"No, no me refiero al verbo (sumar). Me refiero a esa entelequia... No sé cómo llamarlo. Ese ente", ha seguido el entrevistador. "Bueno, el partido de Yolanda, ¿no?", ha señalado la de Podemos, a pesar de que la vicepresidenta segunda ha repetido en varias ocasiones que no es un partido político.

"Yo creo que es ella quien tiene que definir lo que es. Yo sí creo que ella está montando su partido, su proyecto. Ojalá que lo termine cuanto antes y nos podamos poner a buscar un acuerdo de coalición", ha augurado.

A continuación, le han preguntado por el tipo de relación que mantienen y así lo ha explicado: "La relación que tienen dos compañeras de Gobierno que, además, formamos parte de un mismo espacio político de diferentes partidos y aunque ella se esté montando el suyo".

Para terminar, ha asegurado que deben "encontrarse habitualmente, hablar, dialogar sobre las cosas de actualidad y sobre las cosas que pasan", dando lugar, por ende, a una "relación normal".