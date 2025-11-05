Lobato y Sánchez Acera niegan que el pantallazo con el 'email' del abogado del novio de Ayuso les llegara de la Fiscalía

El ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ha asegurado este miércoles que el 'pantallazo' del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ofrecía confesar a cambio de un pacto con Fiscalía no le llegó a través de la institución, pero que preguntó si era así por "prudencia", porque pensó que podía interpretarse así.

Lobato ha inaugurado la ronda de testificales de la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el 'email' que Carlos Neira, el abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

El interrogatorio a Lobato, que apenas ha durado una hora, se ha centrado en los mensajes de WhatsApp que se intercambió en la mañana del 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, después de que esta le mandara a las 8:29 horas de ese día el 'pantallazo' de dicho correo electrónico.

"Cuidado con los datos personales", le advirtió Sánchez Acera. Minutos después, insistió a Lobato: "Sácasela en la pregunta (...) Un quién miente señora Ayuso, usted o su novia?".

El entonces dirigente madrileño preguntó a Sánchez Acera si la carta se había publicado en "algún sitio". "La carta cómo la tenemos", añadió, a lo que ésta contestó: "Porque llega, la tienen los medios".

No obstante, Lobato incidió en que necesitaba saber de dónde salía el correo para que, como reclamaba ella, pudiera usarlo en la sesión de control de ese día en la Asamblea de Madrid. "Porq sino parece q me la ha dado Fiscalía", apostilló el aún senador socialista.

A preguntas de la abogada del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa de García Ortiz, Lobato ha negado que esa imagen le llegara de "alguien de la Fiscalía". "En absoluto", ha aseverado.

Sin embargo, la acusación particular que ejerce González Amador ha querido saber por qué replicó a Sánchez Acera que, si no le decía de dónde venía, podía parecer que procedía de Fiscalía, preguntando directamente si es que sospechaba que era así.

"Si es que yo no puedo decir que tuviera sospechas. Yo lo que tenía es prudencia porque yo sé interpretar, ya después de unos años en política, lo que puede suponer una cosa u otra. Y, en ese caso, veía que no era prudente esa vía de actuación", ha expuesto.

Documento 'A' y documento 'B'

Pilar Sánchez Acera, la actual número dos del PSOE de Madrid y exjefa de gabinete del entonces director del gabinete de Presidencia de Gobierno, llega al Supremo para testificar como testigo en el juicio al fiscal general del Estado EFE

Por su parte, Sánchez Acera ha declarado que no recuerda qué periodista le envió un pantallazo sobre el correo, pero que "en absoluto" provenía de Fiscalía.

La exjefa de gabinete de Óscar López ha querido "dejar claro" que "jamás" tuvo el correo que centra el juicio, el del 2 de febrero, sino que recibe un documento "distinto", que carecía de fecha, remitente, destinatario y que tenía una disposición del texto distinto.

Minutos antes lo ha dicho también Lobato de manera gráfica: recibe un "documento A" y el que publican los medios es el "documento B". Y el que usó en la Asamblea de Madrid es "siempre el documento B y no el documento A".

Sánchez Acera ha indicado que ese documento se lo envió un periodista que se dedicaba a la política regional, pero no ha recordado quién ni lo ha podido contrastar porque en octubre de 2024 cambió de móvil al pasar a trabajar en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que encabeza Óscar López.

A preguntas de la Fiscalía, la número dos del PSOE-M ha señalado que "en absoluto" recibió esa imagen de la Fiscalía, institución con la que "nunca" ha intercambiado ningún documento ni "conoce a nadie" de la Fiscalía General.